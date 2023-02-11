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基輔：俄朝烏克蘭射飛彈　穿越「北約國」羅馬尼亞領空

▲▼烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）民宅遭到俄軍口徑（Kalibr）巡弋飛彈精準打擊。（圖／路透）

▲烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）民宅遭到俄軍口徑（Kalibr）巡弋飛彈打擊。（資料照／路透）

文／中央社基輔10日綜合外電報導

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼表示，俄羅斯今天朝烏克蘭發射2枚飛彈，曾先後經過摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞的領空。摩爾多瓦將召見俄國大使抗議。

路透社報導，扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）說，俄軍自黑海發射的2枚口徑（Kalibr）巡弋飛彈，一度越入摩爾多瓦領空，接著飛入羅馬尼亞領空，然後再進入烏克蘭。

法新社報導，扎盧茲尼在社群媒體發表貼文說：「上午10時18分時（台灣時間10日下午4時18分），2枚俄羅斯口徑巡弋式飛彈跨越烏克蘭和摩爾多瓦的邊界。」

「約在10時33分，這些飛彈越入羅馬尼亞領空。在這之後，它們再次進入烏克蘭領空。」

若消息屬實，會是俄烏戰爭開打以來，北約成員國羅馬尼亞的領空首次遭到侵犯。

前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦的外交部發出新聞稿說，今天有一枚俄羅斯飛彈飛越摩爾多瓦領空，因此將召見俄國大使「來向俄方表明，...（這）是令人無法接受的侵犯空域行為」。

羅馬尼亞國防部則表示，有關一枚俄羅斯飛彈飛入羅國領空的報導，並未經過證實。

烏克蘭新聞網站「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）引述烏國空軍發言人報導，烏國有能力擊落這些飛彈，但卻沒這麼做，是因為不希望危及他國平民的安全。

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