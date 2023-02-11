快訊／土耳其強震「死亡數超過311」！　累計死亡破2.3萬人

▲土敘強震的死亡人數已經超過日本311大地震。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

距離土耳其、敘利亞強震發生至今已超過黃金72小時，但救難隊與來自各國的特搜隊員仍不放棄任何希望，竭力投入救援。根據最新統計，這起地震已經造成土耳其2萬213人死亡、敘利亞3384人死亡，兩國合計共2萬3597人喪命，超過日本311大地震的1萬8430死。

土耳其南部與敘利亞接壤處6日清晨發生規模7.8強震，後續更發生多起餘震，大量建築倒塌成廢墟，因熟睡而來不及逃生的居民則是被埋在瓦礫堆之下。儘管來自各國的特搜救難隊紛紛在第一時間組織前往當地，但仍有大量災民受困於瓦礫中，最終喪命。

▲土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）大量住宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



根據土耳其衛生部最新統計，該國死亡人數已經上升至2萬213人，受傷人數更是有8萬52人。而根據敘利亞官媒報導，敘利亞死亡人數為3384人，其中2166人死於叛軍控制區、1347人死於政府控制區。此外，有5245人因此次地震受傷，2950人位於叛軍控制區、2295人在政府控制區。

日本2011年發生311大地震，並引發巨大海嘯，使得東北、關東以及北海道等東部地區災情慘重，經濟損失更是難以估計，並接連引發福島第一核電廠事故，是日本歷史上已知強度最大的地震，一共造成1萬8430人死亡，然而這次土敘強震卻已經確定，死亡人數超過311大地震。