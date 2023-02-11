健身男渣到爆！%%完想白嫖　搶援交妹萬元皮肉錢…還肘擊踹飛她

記者陳以昇／新北報導

新北市一名貨車司機日前透過情色平台「Onlyfans」，加入某個援交群組，與一名女子以1萬元代價相約性交易，沒想到%%完給錢後，他佯稱多給錢，要求女子拿出來重算，趁機要搶走女子手中的1萬1600元，過程中，女子頑力抵抗，指甲還斷裂，還被練健身的司機肘擊腹部並踹倒在地，警方獲報循線將他逮捕，依強盜罪移送偵辦。

▲康男搶援交妹萬元後逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，28歲康姓男子從事貨車司機工作，長期從事健身，身材練的相當壯碩，IG時常秀出健美身材；日前他透過全球知名的情色平台「Onlyfans」裡的廣告，加入私人援交群組，在裡面認識一名29歲面貌姣好的女子，雙方相約以1萬元代價性交易。

▼警方循線在他公司將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日晚間9時許，康男跟女子約在板橋區南雅南路一段上的旅館206號房，2人在一陣翻雲覆雨後，康男梳洗穿好衣服，要求女子把2人在通訊軟體內性交易的對話內容刪除，又說剛剛好像多給錢，要她再從包包內把錢拿出來重算，女子不疑有他，把皮包內的1萬1600元取出清點。

就在女子算錢時，康男突然伸手搶錢，女子雙手緊握現金不願讓他得逞，拉扯過程中左手拇指的指甲還被扯斷，由於康男平時健身孔武有力，最後仍被他搶走，但女子不甘皮肉錢被搶，不死心地追到門口，竟遭康男肘擊腹部，再將她踹飛倒地，開門後逃逸。

▼康男從事貨車司機，時常在IG秀練健身的身材 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方當晚接到女子報案，根據監視器影片鎖定康男逃逸路線，並由女子指認身形穿著，不到24小時，在康男上班的地點將他逮捕，訊後依強盜罪移送新北地檢署偵辦，警方後續將擴大追查康男是否有用同樣手法強盜「白嫖」。

▼康男炫耀手臂上的刺青 。（圖／記者陳以昇翻攝）