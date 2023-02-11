通緝男通訊行辦手機被警逮捕　3歲女娃狂哭「我要爸爸」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名宜姓男子（31歲）9日下午帶著妻女到楠梓區一家通訊行辦手機，不料卻被眼尖的巡邏員警認出他是通緝犯，隨後進入通訊行逮捕，離去時，宜男的3歲女兒目睹爸爸被帶走，不斷哭喊「我要爸爸、我要爸爸」，宜男還回頭叮囑妻子要好好照顧女兒。

▲▼宜男因通緝犯身分被見眼尖的員警認出，在妻女面前遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

楠梓分局翠屏派出所員警於9日下午5時許，在楠梓區德賢路執行巡邏勤務時，看見前方一名男子騎機車載著妻女，疑為遭通緝的宜姓男子，立刻驅車尾隨，直到宜男將機車停在通訊行，脫下安全帽後，員警看到他的樣貌，確認就是宜姓通緝犯。

不知情的宜男帶著妻女進入通訊行，正要辦手機時，這時員警突然進入，表明身分後準備將宜男帶走，一旁的3歲女兒，不懂爸爸為何離開，難過地哭喊「我要爸爸」，讓聽見女兒哭喊的宜男，還頻頻回頭囑咐妻子要好好照顧女兒，場面一度鼻酸。

警方表示，宜男在被逮捕過程都十分配合，對於即將面臨2年的刑期，他說「慶幸已跟家人過完年」。警方說，因辦案員警熟稔通緝犯相貌特徵，所以才順順利認出通緝犯的身分，再次提醒民眾如果因案遭受起訴、判刑，除了要留意後續檢方或院方相關司法文書，應依地檢署或法院通知於期限內到案，以免影響自身權。