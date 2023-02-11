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14歲少女輕生引爆「200學生罷課」　父親悲痛曝女兒被揍畫面

▲▼遭到霸凌的少女阿德里亞娜（Adriana Olivia Kuch）縮在地上，男友想保護她，卻又有另一個人上前踢她。（圖／翻攝自Facebook／Michael Kuch）

▲遭到霸凌的少女阿德里亞娜（Adriana Olivia Kuch）縮在地上，男友想保護她，卻又有另一個人上前踢她。（圖／翻攝自Facebook／Michael Kuch）

記者林彥臣／綜合報導

一位14歲少女輕生引爆全校200名學生的罷課潮，因為就在少女生前長期受到幾名同學霸凌，事發之後父親更悲痛曝光女兒生前無緣無故被揍的畫面。參與罷課的同學就是要求所處學區，正視校園霸凌的問題。

少女名叫阿德里亞娜．庫奇（Adriana Olivia Kuch）就讀美國紐澤西中央地區高中（Central Regional High）2月3日被發現在家中輕生，在事發前2天，她才在學校經歷過一次嚴重的校園霸凌。

阿德里亞娜的父親麥可（Michael Kuch）曝光霸凌者拍攝的畫面，她跟男友有意避開霸凌者，沿著置物櫃走，一個粉紅色衣服的女生衝上去，把飲料潑在阿德里亞娜臉上，接著又把她推倒在地，男友試圖保護她，但其他人又衝上去對縮在地上的阿德里亞娜一陣拳打腳踢。

一名教職員出來查看之後，沒有任何動作，直到另外兩名教職員出現，才制止這場霸凌事件。

麥可接受媒體訪問時表示，質疑女兒已經是半昏厥狀態，但校方卻沒有叫救護車也沒有報警，只是把她扶到保健室，還是他帶著渾身是血的女兒上警局報案。

麥可認為，若校方能積極處理，讓女兒受辱的3段影片能被迅速移除，或許女兒就不會想不開，但是他上傳影片想讓全世界知道，「這些禽獸（animal）都對我女兒做了什麼」卻被臉書移除，現在只能用截圖的方式分享。

▲▼阿德里亞娜（Adriana Olivia Kuch）被霸凌輕生事件，引爆200名學生串聯罷課。（圖／翻攝自Facebook／Michael Kuch）

▲阿德里亞娜（Adriana Olivia Kuch）被霸凌輕生事件，引爆200名學生串聯罷課。（圖／翻攝自Facebook／Michael Kuch）

學區負責人聲稱，「一切處理合乎教育政策」引爆學生的怒火，有200名學生在8日串聯罷課，抗議校方、學區長期忽略校園霸凌問題。涉及霸凌事件的4名學生目前已被停學，有3名學生將面臨刑事指控。
 

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