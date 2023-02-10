馬斯克不滿推特人氣狂掉　工程師「1句話太誠實」當場被炒！

▲ 馬斯克收購推特後不得民心。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）推特帳號有多達1.2億人追蹤，一則推文足以影響股市、幣圈，但近日傳出一名推特高階工程師慘遭開除，竟是因為他對老闆太過誠實，脫口告訴馬斯克他的推特關注度已經不如以往。

《商業內幕》援引科技新聞網站Platformer報導，馬斯克7日與幾名推特工程師見面，討論他的推文觀看數近幾月來螺旋式下降的問題，此前還曾指派員工檢查推特演算法是否出現問題，導致他的推文觸及率受限。參與會議的知情人士透露，馬斯克當時向員工抱怨，「這太荒謬了。我有超過1億粉絲，但觀看數只有幾千到幾萬次。」

員工於是秀出內部數據及Google Trends圖表，表明大眾對馬斯克推文愈來愈不感興趣。Google Trends數據顯示，他的推特關注度在去年4月喊話收購推特時達到100分高峰，如今卻降到只剩9分。

其中一名工程師直言，可能是因為馬斯克收購推特後沒有考量公眾利益，導致他人氣下降，馬斯克一氣之下便要他走人，「你被開除了！你被解雇了！」一名在職員工還透露，馬斯克對推特工程師目前的表現並不滿意，甚至要求員工追蹤他每則推文的成效。

馬斯克入主推特後大刀闊斧改革，增加推文觀看次數功能已經過7周，當時他承諾，這項功能將使平台更有活力，「逾90%推特用戶會閱讀，但不會發文、回覆或按讚」，代表推特其實比表面上看到的轉推、按讚數更加活絡。

如今這項功能竟產生反效果，突顯大多數推文的互動數與受眾規模相較之下有多低。且近期一項研究指出，自馬斯克接管以來，推特在美國使用率下降近9%。