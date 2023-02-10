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美國多州考慮「禁中國人」買房地產　中國外交部：經貿問題政治化

▲▼美國德州,Texas。（圖／路透）

▲美國德州考慮禁止中國公民購買房地產。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

基於國家安全，美國德州正在考慮禁止中國公民購買房地產，佛羅里達州、阿肯色州、南達科他州和其他8個州，也都在考慮立法限制外國人持有不動產。對此中國外交部在例行記者會回應表示，將經貿投資問題政治化，違背市場經濟原則和國際貿易規則。

中國外交部發言人毛寧表示，中美經貿合作的本質是互利共贏的，多年來，中國企業對美國的投資，為促進美國的國內就業和經濟發展作出了重要貢獻。

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧強調，泛化國家安全概念，將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際貿易規則，有損外界對美國市場環境的信心。

法新社報導，德州這項提案也將封殺俄羅斯人、伊朗人、北韓人在當地擁有不動產，不過主要目標似乎是中國公民。

共和黨籍德州議會參議員科爾克霍斯特（Lois Kolkhorst）去年11月提出草案。她表示，「許多德州人最關心的議題是國家安全，以及特定的敵對外國實體持有愈來愈多德州土地。」

共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）強烈主張實施更嚴厲的移民政策。他表示，如果州議會通過這項法案，他將會簽署成為法律。

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關鍵字：

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