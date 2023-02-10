為土耳其、敘利亞祈福　張麗善及雲林縣府員工捐出一日所得

▲雲林縣長張麗善捐出一月所得拋磚引玉，率縣府員工集資逾新台幣140萬駐土耳其震災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

土耳其、敘利亞因發生規模芮氏7.8強震陸續傳出嚴重災情，死傷持續攀升，雲林縣長張麗善感今（10）日捐出一個月薪資所得，盼藉此拋磚引玉，號召縣府主管以及府內員工以一日所得幫助土耳其度過難關，截至今日下午金額已累積超過140萬元。

雲林縣帳張麗善表示，1999年921大地震是台灣人永遠無法忘記的日子，當時台灣急需援手，土耳其是率先抵達台灣的國家之一，他們挺身進入災區有難同當，如同家人般的情感，只有患難才能顯真情。張麗善說，捐出一個月的薪水，表達對土耳其深遠的感恩，也奉獻一己的綿薄之力，更為土耳其震災募款拋磚引玉。

雲林縣政府各局處首長、人員，響應為土耳其和敘利亞賑災募款，除捐出一日薪水、更製作「雲林縣政府暨全體縣民為土耳其、敘利亞祈禱」圖卡，於縣府親民大廳以及府文路上的電子看板露出，盼號召全民一起為土耳其、敘利亞祈福集氣。

雲林縣政府說明，目前國內有兩種捐款方式，一是金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；二是郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。捐款請指定用途為「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065，以利寄送收據。