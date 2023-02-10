控賣場停車格後輪擋絆人摔傷　婦怒索懲罰性賠償102萬元...下場曝

▲新店家樂福外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

教繪畫的王姓婦人2018年在新店家樂福賣場地下停車場找車，被停車格內的後輪擋絆倒跌傷，痛得整晚唉唉叫，她怒告業者將停車格地面與後輪擋都漆成黃色，卻沒明顯警示防摔，要求包含懲罰性賠償共102萬餘元，業者反駁王婦擅自穿越停車格沒看路。台北地院審理認為 ，業者設置的後輪擋有醒目反光字樣、牆面也貼告示提醒行人請走行人專用道，王婦因個人疏忽受傷，判她敗訴，可上訴。

判決指出，本案發生於2018年8月19日晚間9點多，年近70歲的王婦當時和丈夫在新店家樂福買完東西，忘記把車停在地下停車場哪個位置，2人繞來繞去找車，穿越地下1樓1個親子停車格時，王婦突然大叫一聲往前仆倒在地，痛得一時起不了身，她的丈夫在旁安撫，等王婦稍微不痛，趕緊去找到自己的車開來送王婦回家。

王婦身上雖沒流血掛彩，但左腳無法行走、僅右腳能微微使力，隔天看中醫診斷左腳、左肘與下背部挫傷，骨盆也有擦挫傷，王婦怪罪新店家樂福把停車格地面與後輪擋都漆成黃色，卻沒明顯警示防摔，害她因傷中斷繪畫教職半年還需要旁人照料、復健，怒告業者索討醫藥費、看護費、薪資損失、精神慰撫外加1倍懲罰性賠償共102萬餘元。

▲停車格位設置的防撞後輪擋。非本件報導事發現場。（示意圖／記者曾筠淇攝）

業者反駁指出，王婦在事發前7年內，平均半個月來店消費1次，應該很清楚停車格內裝有突起於地面的後輪擋以防停車碰撞，後輪擋都有「STOP」反光標誌足以辨識防摔，且梯廳牆面均有醒目紅色公告，提醒顧客在地下停車場要走行人專用道、勿直接穿越停車格，本件意外是王婦個人疏失所致，何況王婦已過退休年齡、傷勢也不重，求償金額不合理。

法官審理認為，即使王婦真的踢到後輪擋摔傷，也無法證明有直接穿越事發停車格的必要，且業者當時在牆面貼有紅色告示，提醒行人請走綠色地面的行人專用道、勿直接穿越停車格，業者提出的後輪擋報銷拆除照片，也顯示45公分長、10公分寬的後輪擋正反面，都有「STOP」反光字樣，加上王婦丈夫證稱當時照明還可以，代表能夠看清楚地上的物體。

至於王婦主張業者在停車場設置行人專用道屬於違法二次施工，法官指賣場可對附設路外停車場訂定管理規範並公告，消費者使用停車場服務，就應加以遵守，就算違法二次施工設置行人專用道，也僅屬業者有無違背行政法令的責任，不必然造成使用者摔傷，更與本件意外沒有因果關係，判王婦敗訴，可上訴。