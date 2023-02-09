衛生紙每袋激省114元、葵花油第2件5折　通路超殺優惠一次看

▲全聯「抗漲專區」即日起至2月16日推出多項優惠。（圖／業者提供）



生活中心／台北報導

近期物價飛漲，讓不少民眾感到吃不消。《ETtoday新聞雲》為讀者彙整本期各大超市、量販、超商通路最殺優惠，幫讀者搶便宜、省荷包，其中全聯推出五月花厚棒連續抽取式花紋衛生紙原價359元，特價每袋215元，現省114元；大潤發促銷得意的一天葵花油2公升/瓶，促銷價286元，第2件5折，平均每件214.5元。部分優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。

全聯

◎五月花厚棒連續抽取式花紋衛生紙(90抽*10包)

優惠：原價359元，特價每袋215元

期限：即起~2/16

◎DARLIE好來極致護齦蜂膠牙膏(120g)

優惠：單條特價188元，買一送一，平均一條94元

期限：即起~2/16

大潤發

◎天生好米富里一等米3公斤/包

優惠：促銷價205元，第2件5折，平均每件153.8元

期限：即起~2/22

◎得意的一天葵花油 2公升/瓶

優惠：促銷價286元，第2件5折，平均每件214.5元

期限：即起~2/22

▲大潤發多項商品推第2件5折優惠。（圖／業者提供）



家樂福

◎櫻桃爺爺特級草莓牛軋糖/草莓核桃糕100克

優惠：原價180元，特價159元

期限：即起~2/14

◎inLoveCAFE 花漾紅果茶

優惠：買1送1，售65元

期限：即起~2/14

▲inLoveCAFE 花漾紅果茶買1送1。（圖／業者提供）



好市多

◎CALVIN KLEIN JEANS男刷毛長袖上衣（美國尺寸S-XL）

優惠：原價1265元，特價1015元

期限：即起~2/12

◎HOTEL GRAND雙人白羽絨被（180X210公分）

原價2999元，特價2599元

期限：即起~2/12

▲好市多本期促銷商品。（圖／翻攝好市多App）



美廉社

◎心樸台東米（一等米）1.5公斤

優惠：原價169元，特價119元

期限：即起~3/7

◎Simple Life濃縮洗衣精環保補充包2L

優惠：原價每包109元，特價2包129元

期限：即起~3/7

▲美廉社自有品牌指定商品挑戰最低價。（圖／業者提供）



愛買

◎鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓500g

優惠：原價95元，特價75元

期限：即起~2/14

◎PHILIPS飛利浦溫控負離子吹風機BHD356/31

優惠：原價1229元，特價990元

期限：即起~2/14

7-ELEVEn

◎CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵

優惠：任選第2杯半價（價低者折）

期限：即起~2/21

◎台東初鹿即溶咖啡牛乳/紅茶牛乳盒裝沖泡飲品

優惠：買1送1

期限：即起~3/7

▲台東初鹿即溶咖啡牛乳/紅茶牛乳盒裝沖泡飲品買1送1。（圖／業者提供）



全家

◎特濃美式／拿鐵

優惠：任選2杯99元

期限：即起~2/21

◎茶葉蛋2顆

優惠：優惠價20元

期限：即起~3/7

▲全家推茶葉蛋優惠。（圖／業者提供）



OK mart

◎大杯莊園級美式/拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡可享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起~3/8

萊爾富

◎光泉鮮乳936mL

優惠：Hi-Life VIP APP限定任10瓶899元，單筆可購10組

期限：即起~3/7

▲Hi-Life VIP APP限定光泉鮮乳優惠。（圖／業者提供）

