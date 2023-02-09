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衛生紙每袋激省114元、葵花油第2件5折　通路超殺優惠一次看

▲▼近期通路促銷彙整。（圖／業者提供）

▲全聯「抗漲專區」即日起至2月16日推出多項優惠。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

近期物價飛漲，讓不少民眾感到吃不消。《ETtoday新聞雲》為讀者彙整本期各大超市、量販、超商通路最殺優惠，幫讀者搶便宜、省荷包，其中全聯推出五月花厚棒連續抽取式花紋衛生紙原價359元，特價每袋215元，現省114元；大潤發促銷得意的一天葵花油2公升/瓶，促銷價286元，第2件5折，平均每件214.5元。部分優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。

全聯

◎五月花厚棒連續抽取式花紋衛生紙(90抽*10包)
 優惠：原價359元，特價每袋215元
期限：即起~2/16

◎DARLIE好來極致護齦蜂膠牙膏(120g)
 優惠：單條特價188元，買一送一，平均一條94元
期限：即起~2/16

大潤發

◎天生好米富里一等米3公斤/包
 優惠：促銷價205元，第2件5折，平均每件153.8元
期限：即起~2/22

◎得意的一天葵花油 2公升/瓶
 優惠：促銷價286元，第2件5折，平均每件214.5元
期限：即起~2/22

▲▼近期通路促銷彙整。（圖／業者提供）

▲大潤發多項商品推第2件5折優惠。（圖／業者提供）

家樂福

◎櫻桃爺爺特級草莓牛軋糖/草莓核桃糕100克
 優惠：原價180元，特價159元
期限：即起~2/14

◎inLoveCAFE 花漾紅果茶
 優惠：買1送1，售65元
期限：即起~2/14

▲▼近期通路促銷彙整。（圖／業者提供）

▲inLoveCAFE 花漾紅果茶買1送1。（圖／業者提供）

好市多

◎CALVIN KLEIN JEANS男刷毛長袖上衣（美國尺寸S-XL）
 優惠：原價1265元，特價1015元
期限：即起~2/12

◎HOTEL GRAND雙人白羽絨被（180X210公分）
 原價2999元，特價2599元
期限：即起~2/12

▲▼近期通路促銷彙整。（圖／業者提供）

▲好市多本期促銷商品。（圖／翻攝好市多App）

美廉社

◎心樸台東米（一等米）1.5公斤
 優惠：原價169元，特價119元
期限：即起~3/7

◎Simple Life濃縮洗衣精環保補充包2L
 優惠：原價每包109元，特價2包129元
期限：即起~3/7

▲▼近期通路促銷彙整。（圖／業者提供）

▲美廉社自有品牌指定商品挑戰最低價。（圖／業者提供）

愛買

◎鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓500g
 優惠：原價95元，特價75元
期限：即起~2/14

◎PHILIPS飛利浦溫控負離子吹風機BHD356/31
 優惠：原價1229元，特價990元
期限：即起~2/14

7-ELEVEn

◎CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵
 優惠：任選第2杯半價（價低者折）
期限：即起~2/21

◎台東初鹿即溶咖啡牛乳/紅茶牛乳盒裝沖泡飲品
 優惠：買1送1
期限：即起~3/7

▲▼近期通路促銷彙整。（圖／業者提供）

▲台東初鹿即溶咖啡牛乳/紅茶牛乳盒裝沖泡飲品買1送1。（圖／業者提供）

全家

◎特濃美式／拿鐵
 優惠：任選2杯99元
期限：即起~2/21

◎茶葉蛋2顆
 優惠：優惠價20元
期限：即起~3/7

▲▼近期通路促銷彙整。（圖／業者提供）

▲全家推茶葉蛋優惠。（圖／業者提供）

OK mart

◎大杯莊園級美式/拿鐵
 優惠：每周一持悠遊卡可享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起~3/8

萊爾富

◎光泉鮮乳936mL
 優惠：Hi-Life VIP APP限定任10瓶899元，單筆可購10組
期限：即起~3/7

▲▼近期通路促銷彙整。（圖／業者提供）

▲Hi-Life VIP APP限定光泉鮮乳優惠。（圖／業者提供）

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