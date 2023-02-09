美工刀男衝彩券行洗劫！一句「我沒錢吃飯」獲輕判　關鍵原因曝

▲桃園市顏姓男子在中壢區某彩券行佯裝顧客購買刮刮樂，卻持美工刀向店員恫嚇「我沒有錢吃飯」，店員繳付500元後再度恫嚇「不要報警」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市顏姓男子缺錢花用，2021年7月間在中壢區彩券行佯裝顧客進入購買刮刮樂彩券，取得店員信任後，竟乘機闖入櫃台內，站在店員身後持美工刀恫嚇「「我沒有錢吃飯」，店員驚嚇之餘打開抽屜拿出500元給顏，顏得手後還回頭恫嚇「不要報警」隨即逃逸；桃園地院審理時，顏坦承犯行，法官根據彩券行監視器畫面認為，顏犯案時並未脅迫店員，未構成強盜要件，審結依恐嚇取財罪判處有期徒10月，還可上訴。

檢警調查，顏姓男子於2021年7月1日上午10時54分許，進入中壢區某彩券行，先以小額向店員購買刮刮樂彩券，取得其信任後竟擅闖櫃檯區，站在店員身後，手持美工刀迫近恫稱：「我沒有錢吃飯」，店員當場嚇壞，順手觸動保全按鈕，從櫃檯抽屜中取出500元交付顏，顏得手後向店員二度恫稱：「不要報警」隨即逃離彩券行，保全人員隨即協助報警。

桃園地院審理時，被害店員指稱，案發時一個人顧店，被告買完刮刮樂兌獎後，竟趁其不注意之際擅闖櫃台裡，向其恫嚇「我沒有錢吃飯」，當時店內只有一個人非常緊張，心想給被告500元吃飯應該夠了，當時被告持有一個包包，站在其身後，但沒有碰到身體，她將500元交給被告後，保全正好打電話來，被告聽到鈴響二度恫嚇「不要報警」，隨後逃離。

被告顏男在地院審理時，對於店員指控均坦承犯行不諱，法官根據被害人證詞、警方提供彩券行監視器畫面翻拍照片等佐證，確認顏男犯行明確；法官認為，按刑法上強盜罪與恐嚇取財罪之區別，以行為人對被害人所施用強制行為程度為判斷標準，如其程度足以壓抑被害人意思自由，「至使不能抗拒」而為財物之交付者，係成立強盜罪；如其程度尚不足以壓抑被害人之自由，被害人並非不能抗拒或尚未達到不能抗拒程度，其交付財物與否，尚有自由斟酌之餘地者，應以恐嚇取財論罪。

法官審酌，被告顏男不思正當方式獲取財物，為圖個人私利，以恐嚇方式，使被害人心生畏懼交付金錢，已嚴重破壞社會秩序及安寧。惟被告犯後坦承犯行，且被害人當庭陳稱願意原諒被告，並請被告將犯罪所得捐贈公益團體等語被告亦將犯罪所得500元捐助公益團體，有繳款證明可查，法官審結依犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑10月，本案還可上訴。