幫友人討債竟持刀揮砍險釀人命　桃園男辯無殺人意圖下場曝

▲桃園市王姓男子去年6月陪同曾姓友人討債，疑不滿對方推擋，憤而以預藏40公分尖刀揮砍成傷，送醫急救才挽回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年6月陪同曾姓友人向另一名王姓男子索討債務，過程中王男不滿對方伸手推擋，竟惱羞成怒持預藏長40公分尖刀向對方揮砍，雙方發生扭打，導致對方頭部、左手肘與左臂等處有骨折與撕裂傷等傷勢，現場血流如注，經送醫急救後撿回一命；桃園地院審理時，王男一度否認有殺人之意圖，但坦承有揮刀砍殺對方之事實，法官審結依傷害罪判處有期徒刑4月，還可上訴。

桃園地院調查，33歲的王姓男子去年6月22日受曾姓友人邀請幫忙向另一名王姓男子索討債務，當天下午5時許與開超商的王姓男子討論債務問題時，涉案的王男不滿對方以手推開他，竟持預藏在腰際長40公分尖刀朝對方揮砍，兩人發生扭打，開超商的王男被砍中左手臂與頭部等處，當場血流如注，被送往桃園聖保祿醫院急救後再轉送林口長庚醫院救治，醫護人員救治後發現有左肘撕裂傷、左前臂開放性骨折合併神經血管受損、左腹撕裂傷、右側肢體與頭部擦挫傷等傷害，所幸及時搶救挽回一命。

桃園地院審理時，涉案的王男坦承有持尖刀與對方扭打與砍傷等事實，但否認有向其頭部揮砍殺人意圖等犯行，辯稱沒有朝對方頭部揮刀，「告訴人手臂上刀傷，是我持刀子朝其身體水平揮過去，告訴人當時手插腰，且告訴人身高高他一個頭，才揮到其手臂」；被害人則指控王男確曾朝其頭部揮砍。

法官審酌，被告為智識正常成年人，僅為替友人向告訴人討債，即與告訴人扭打且持刀傷害，所為顯不尊重他人身體法益，自應受一定程度之刑責，惟念其已與告訴人私下達成和解，且賠償告訴人所受之損失，審結依傷害罪判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。