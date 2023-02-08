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桃市特搜大隊整裝待發　張善政：準備好了！隨時可前往土耳其

▲桃園市長張善政今天在市政會議上表示，針對土耳其強震造成重大傷亡，桃園市消防局特搜大隊準備好了，隨時整裝待發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天在市政會議上表示，針對土耳其強震造成重大傷亡，桃園市消防局特搜大隊準備好了，隨時整裝待發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（8）日上午在市政會議上指出，針對土耳其強震造成嚴重傷亡，桃園市消防局特搜大隊已經準備好了、整裝待發，隨時可前往救援！此外，桃園市消防局說，已指派特搜大隊輪值人員共計18人及1隻搜救犬，著手進行個人裝備、團體裝備與相關生命搜救器材整備，待內政部消防署核示即刻可配合前往土耳其災區協助救援。

張善政表示，根據國內執行國際人道救援任務是由各縣市輪值，本月份輪值縣市第一梯次為台北市，目前已抵達土耳其，隨後外交部、內政部消防署如評估有其必要性，桃園市消防局可前往土耳其協助救援，救災所需要的後勤支援，市府會百分之百全力支持，請消防局放心與中央配合。

張善政還說，這次土耳其強震發生的日期是2月6日，此日期對他來說是刻骨銘心日期，2016年2月6日，台南市發生大地震，造成維冠大樓倒塌，當時他時任行政院院長，便與當時的台南市長賴清德，不分藍綠、合作無間，短時間內順利紓解災情；2018年2月6日，花蓮發生強震，他雖然已離開行政院長職務，但仍協助時任花蓮縣長傅崐萁，支援震災相關的救助工作。

▲桃園市消防局特搜大隊18名輪值人員已準備好了，隨時整裝待發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局特搜大隊18名輪值人員已準備好了，隨時整裝待發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政強調，在天然環境上，雖然桃園地震風險相對較低，但公共工程品質安全仍不容輕忽，即便桃園地震風險較低，過去曾發生八德國民運動中心羽球場天花板因地震倒塌事件，他特別提醒市府各單位在所有公共工程的品質安全上皆不能掉以輕心。同時也呼籲，如果各地發生地震災害，桃園必須隨時做好準備前往支援，籲請消防局平時要做好救災訓練及準備，若裝備上有所不足，也請消防局盡快提出需求，務必將地震救災量能及裝備準備得更完整。

桃園市消防局在第一時間接獲土耳其地震資訊，立即指派特搜大隊輪值人員共計18人及1隻搜救犬，著手進行個人裝備、團體裝備及相關生命搜救器材整備，只須內政部消防署指示，即刻可配合前往災區協助救援。

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