下周極凍10度！好市多「挖到1神物」不到200元　她實穿：暖又方便

▲羽絨裙下殺3.7折。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

氣象局指出，冷氣團影響之下，情人節晚間到下周四（14至16日）最冷，低溫下探10度。一名女網友驚呼，在好市多挖到保暖神物，是一款羽絨裙子，實穿下來腰部臀部「都暖暖der」，而優惠更是甜甜價197元。文章曝光後，有網友嫌棄「要吹風又怕冷的概念」；但不少人大讚「在家當披肩很暖！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》大推1款保暖神物，她表示，儘管目前已2月也過了立春，但昨（9）日逛到服飾區時，發現女生羽絨短裙特價197元，原價是539元，等於下殺3.7折左右。

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對此，原PO也熱心分享羽絨裙的實穿心得，「屁股跟肚子都暖暖der，有口袋很方便！」

文章曝光後，一派網友卻搖頭回應，「除非發明其他用途，不然這個羽絨短裙真的莫名其妙」、「品味有點...」「若是長長的裙子就可當機車的圍裙了，好想買一件羽絨長裙，都找不到」、「要吹風又怕冷的概念」。

不過另一派網友大讚，「在家當披肩很暖」、「上次買到最後一件150元」、「可以買來當肚圍」、「羽絨裙很適合有下雪的國家呀」、「天氣冷打高爾夫的時候穿很不錯」。

值得注意的是，若價牌出現「神秘＊星號」代表著該商品售完不進貨、即將下架。因此過去不少網友看到此符號，都會勸敗「趕緊買唷！有星星符號！」

▼羽絨裙一件197元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

