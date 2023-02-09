好市多名牌褲穿1次就破！釣出「破3件」苦主　網曝關鍵：退貨吧

▲好市多的名牌運動褲被網友怨品質差。（左圖／記者蔡玟君攝，右圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書）



實習記者林郁婷／綜合報導

好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一。不過近日有一名女網友抱怨，在好市多買的名牌運動褲，才穿一次就破洞，沒想到苦主不只她一人，也有人買了4~5件同樣褲子，破了3件，還都破在同個位置。不少人都勸原PO拿去退，「下過水、沒有明細、吊牌剪掉都還是可退。」

該名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，幫女兒買的運動褲穿一次就破了，「要不是掛牌剪了，我一定拿去退。」並曬出褲子的照片，只見黑色運動褲的拼接處有段長長的破洞，旁邊就是名牌logo。

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▲運動褲穿一次就破洞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文一出立刻釣出其他苦主，「給老公買了好幾件這種褲子，大概4-5件吧，已經破了3件，一樣的位置，我還以為是我老公太胖咧！」讓原PO驚呼「我的天，找到同苦主了，我還以為自己是籤王。」

原PO雖說沒打算退貨，但不少網友則紛紛勸她退貨，「退，這是產品品質異常」、「可以退喔…我買一件刷毛衣服下水破了拿回去一樣可以退」、「穿一次就破了，品質跟感受都不好，別怕，只是不要是惡意退貨不會有事的。下過水、沒有明細、吊牌剪掉都還是可退。」

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