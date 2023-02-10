2地陰雨！把握偏暖周末　下周大降溫「急凍10度時間出爐」　

▲下周一晚間起將大降溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(2/10)北部、東北部仍有局部陰雨天氣，周末東北季風減弱，氣溫偏暖，不過下周一(2/13)冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周一晚間入夜明顯降溫，下週二(2/14)情人節晚間到下周四(2/16)最冷，低溫下探10度左右。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今日(2/10)有微弱鋒面系統掠過台灣附近，後續則有東北季風增強，雖影響時間短暫、強度較弱，不過仍會為北部、東半部帶來局部陰雨天氣。中南部天氣仍是比較穩定，大致多雲時晴。由於台灣附近水氣稍多，西半部各地都有些霧靄現象。

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周末期間東北季風快速減弱，逐漸由偏東風轉為偏南至西南風，西半部晴到多雲，早晚仍可能有局部低雲霧，東半部多雲局部晴，也有零星短暫雨機會。周六、日(2/11~2/12)兩天氣溫明顯偏暖，各地高溫上看25到26度，中南部、花東內陸地區可達到30到32度。

▲周五及周末降雨趨勢圖。（圖／氣象局）

歐宗學表示，下周一(2/13)上半天仍是穩定溫暖天氣，下午到傍晚鋒面系統通過台灣附近後，冷氣團或強烈大陸冷氣團接著南下，另夜間到下周二(2/14)也有華南雲系東移帶來水氣，北部、東半部陸續轉陰雨，中南部雲量也逐漸增多轉多雲局部陰，山區附近有零星或局部短暫雨。下周三(2/15)後華南雲系減少，中南部回歸多雲到晴，北東部仍是雲量偏多有局部短暫雨。

下周一晚間起也將大降溫，歐宗學分析，下周一(2/13)入夜後開始有較明顯降溫，下周二(2/14)清晨北部低溫降到14度左右，跟前一天白天高溫有10到12度溫差。下周二晚間到下周四清晨(2/14~2/16)氣溫最低，北部市區低溫約12度，郊區10度左右，白天高溫也只有15到16度。中南部早晚氣溫也會降至14到17度，郊區會再低些，白天高溫沒有像近期那麼溫暖，中部約20到23度、南部22到25度。

歐宗學表示，整體來說各地下周二(2/14)氣溫感受跟前一天都會有明顯的差異，突如其來的降溫可能對身體帶來較大負擔，尤其已經溫暖了一段時間，可能會有些難以適應，提醒做好禦寒準備。