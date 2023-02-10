新北男「褲檔異常腫大」街頭抽菸　警往他褲子一摸驚：都是毒

▲▼ 蘆洲男被警方攔查，警方赫見他褲檔好大一包，上前搜身發現全都是毒品 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名31歲阮男昨晚間9時許，在蘆洲區某停車場內和友人抽菸，蘆洲警執行巡邏業務，阮男見到警察，馬上躲到車後，警方上前查看，驚見阮男褲檔非比尋常，相當大一包，於是執行公權力進行搜身，警方順勢一摸，赫見阮男褲檔全是K他命，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

蘆洲分局三民派出所警員昨晚間9時巡邏時，在一處停車場內發現有三人群聚抽菸，於是上前關心盤查，其中一名男子發現警察靠近馬上躲於車後，想躲避警方視線，眼尖警立馬發現異樣，這名男子還裝可憐說自己的肚子好痛，警方之後在地方發現丟棄的菸蒂呈第三級毒品K他命反應。

警方依規定將他帶回偵辦，搜身時，發現該男子褲襠部異常腫大，經搜身，發現阮男內褲有1大包夾鏈袋，內部裝有15個分裝夾鏈袋的K他命，總毛重35.7公克，雖犯嫌供稱該毒品為其自己要施用的，但數量龐大明顯不是自己吸食而已，全案依毒品危害防制條例偵辦，將持續加強溯源毒品來源。

蘆洲警分局表示，為保護國民的身體健康，積極執行「清源專案 2.0」計畫，進行清查布建，打擊黑幫、查緝毒品，找出製毒工廠等，展現強化治安決心染上毒品將一輩子為毒所困，吸毒等於是自殺行為，切勿踏上吸毒不歸路。