年終獎金包養妹子　一見面工程師臉綠「姨母級的」！塞2000閃人

▲原PO看到本人後傻眼。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名工程師表示，工作環境遇不到女生，聽同事討論在包養網站認識異性，拿到年終獎金後決定衝一波，遇到一名聊得來的女生，兩人約好在開工那周見面，原PO排除萬難，滿心期待可以見到對方，沒想到赴約的卻是「姨母級」的長輩，塞給對方2000元喊身體不舒服就閃人了，氣得他直接向包養網站客訴。

工程師在Dcard上發文，「為什麼我包養網約出來的是這種？」學生時期讀的是理工科系，不擅長跟女生講話，在交友軟體上也都聊一下就斷聯了，在穿搭、髮型、運動都努力過了，「當工程師要與人對話的時間很少，女生更是少」，就算遇到機會，也會因為太緊張而講不好，也不敢踏進酒店或是按摩店。

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他透露，身邊跟他有一樣困擾的人在討論包養網站，抱著看看的心情研究了幾天，「拿了年終就有花錢的慾望了」，約了網站上的女生出來走春，但都苦無下落，「都願意花錢了還是沒人願意」，然而，有個比較有機會的女生，中間一直更改見面時間，開工後才說周六可以見面，讓他排除萬難也要赴約。

到了當天，女生說要帶另一個朋友，他心想，「一次跟兩個女生，這種事我真的可遇不可求，而且她說不用付她朋友的費用，我就答應了」，一碰面他臉馬上垮掉，跟網站上完全不一樣的人，「姨母級的盜了年輕素人女生放在網站...我居然被這種雜技騙出來」。

▲網站上的照片與本人不符，讓他原PO超生氣。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO傻眼到說不出話，給了對方2000元的交通費，趕緊結束約會，「我就說身體不舒服，我想回家了，根本笑不出來想到就覺得噁心」，好奇同事為何都可以玩得很開心，事後他客訴網站，請網站加強審核，「這東西真的約得到好女生嗎？愛錢也沒關係，但至少誠實吧，花錢受罪的一次經驗，什麼爛東西」。

貼文一出，網友提醒，以後見面之前要先視訊通話，「幹嘛還給錢，這擺明就是詐騙」、「約的是女兒，來的是媽媽」、「這照片看起來比較像她要包養你」、「聯絡時請註明，先看照片，如赴約的不是照片本人，請直接走人，也不必付車馬費」、「以後先視訊」、「包養網本來就一堆盜圖的」。