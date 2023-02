土耳其媽地震時產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人爭領養！主播也+1

記者崔子柔/綜合報導

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8強震,搜救人員在受災嚴重的阿夫林(Afrin)廢墟中,救出一名還連著臍帶女嬰,但她的雙親都已經死亡。現在有成千上萬的民眾聯繫照顧該名女嬰的醫院,表示願意收養她。

根據《BBC》報導,搜救人員救出這名剛被產下女嬰,奇蹟般的生命為災區帶來希望,她被命名為Aya,在阿拉伯語中有奇蹟、神蹟的意思。

▲土耳其奇蹟女嬰Aya從瓦礫堆中被救出 。(圖/達志影像/美聯社)



Aya的母親阿芙拉、父親阿卜杜拉(Abdullah)與4名兄弟姊妹的遺體接連被找到,女嬰親戚哈利勒(Khalil al-Suwadi)指出,他們在挖掘時突然聽到聲音才注意到Aya,幫忙剪下臍帶送往醫院,判斷阿芙拉是在動亂中奮力生下Aya才死亡。

▲Aya剛到醫院時全身冰涼,幾乎沒有呼吸,現在已經恢復穩定 。(圖/達志影像/美聯社)



醫院主任阿提亞(Khalid Attiah)說,他接到來自世界各地的人們打來的電話,希望能夠領養Aya,社群媒體上更有成千上萬的人想要得到Aya的收養管道,一名科威特的電視主播也說,如果法律程序允許的話,她願意照顧這個孩子。

目前Aya的狀況已經逐漸穩定,阿提亞的妻子同時替自己4個月大的女兒和Aya哺乳,阿提亞說,「我現在不會讓任何人收養她,在她遠方親戚回來之前,我會對待她像對自己的親人一樣」。

▼Aya被救出的畫面。(影/翻攝自推特)



The moment a child was born His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW