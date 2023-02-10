土耳其媽地震時產下「奇蹟寶寶」才斷氣　千萬人爭領養！主播也+1

記者崔子柔／綜合報導

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8強震，搜救人員在受災嚴重的阿夫林（Afrin）廢墟中，救出一名還連著臍帶女嬰，但她的雙親都已經死亡。現在有成千上萬的民眾聯繫照顧該名女嬰的醫院，表示願意收養她。

根據《BBC》報導，搜救人員救出這名剛被產下女嬰，奇蹟般的生命為災區帶來希望，她被命名為Aya，在阿拉伯語中有奇蹟、神蹟的意思。

▲土耳其奇蹟女嬰Aya從瓦礫堆中被救出 。（圖／達志影像／美聯社）



Aya的母親阿芙拉、父親阿卜杜拉（Abdullah）與4名兄弟姊妹的遺體接連被找到，女嬰親戚哈利勒（Khalil al-Suwadi）指出，他們在挖掘時突然聽到聲音才注意到Aya，幫忙剪下臍帶送往醫院，判斷阿芙拉是在動亂中奮力生下Aya才死亡。

▲Aya剛到醫院時全身冰涼，幾乎沒有呼吸，現在已經恢復穩定 。（圖／達志影像／美聯社）



醫院主任阿提亞（Khalid Attiah）說，他接到來自世界各地的人們打來的電話，希望能夠領養Aya，社群媒體上更有成千上萬的人想要得到Aya的收養管道，一名科威特的電視主播也說，如果法律程序允許的話，她願意照顧這個孩子。

目前Aya的狀況已經逐漸穩定，阿提亞的妻子同時替自己4個月大的女兒和Aya哺乳，阿提亞說，「我現在不會讓任何人收養她，在她遠方親戚回來之前，我會對待她像對自己的親人一樣」。

▼Aya被救出的畫面。（影／翻攝自推特）

