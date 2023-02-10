記者黃翊婷／綜合報導

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，目前已知有超過2.1萬人死亡。第一梯次台灣搜救隊已抵達土耳其協助救援，日本台灣交流協會表示，搜救隊帶隊官黃博村在2011年311東日本大地震時也曾前往救援，「協會的日本同仁再次看到黃隊長也不禁熱淚盈眶，相信此次台灣派出的隊伍在黃隊長的領導下，一定可以再次為災區民眾帶來希望。」

▲蔡英文與目前人在土耳其協助救災的台灣搜救隊帶隊官黃博村、消防署視察許郁文進行視訊通話。。（圖／總統府提供）

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24年前台灣遭遇921大地震重創，土耳其搜救隊是第一批抵台協助救援的單位。而土耳其此次遭遇強震，至今已造成超過2.1萬人死亡，台灣目前已派遣兩梯次共130名搜救隊員及5隻搜救犬前往土耳其，並挺進災區阿德亞曼（Adıyaman）省投入搜救工作。

日本台灣交流協會9日在臉書PO文表示，這次台灣派遣至土耳其災區救援的搜救隊帶隊官黃博村，正是2011年311東日本大地震時前來救災的台灣救難隊隊長，日本當時受到台灣許多幫助，其中之一就是及時趕到災區協助救災的台灣救難隊。

「協會的日本同仁再次看到黃隊長也不禁熱淚盈眶。」日本台灣交流協會表示，相信在黃博村的帶領之下，一定可以再次為災區民眾帶來希望，此外，日本方面也派出東京、福岡市、德島市等地的消防隊員前往土耳其協助救援，「祝福日台兩隊搜救隊員救災順利、平安歸來。」