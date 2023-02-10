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爸媽在家「製造小孩」！　妹子一開房門尬爆：被迫進入事後場地

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

發現家人在做親密的事，難免會有點尷尬。一名女網友表示，最近去爸媽房間拿充電線，結果發現房門是鎖著的，頓時明白2人正在「製造小孩」。之後聽見爸爸走出房間的聲音，她才敢跑去找媽媽拿線，但「被迫進入爸媽事後場地」，還是讓她覺得非常尷尬。

原PO在Dcard發文表示，近日在房間追劇，追到一半手機沒電了，她才想起來充電線借給媽媽了，於是走到爸媽房間，想要拿回自己的線。但她轉動門把後發現房門是鎖著的，頓時驚覺爸媽應該是在恩愛，「因為以前就在自己房間聽過他們在製造小孩，而且滿常的，加上在他們房間看到過用完的保險套包裝和潤滑液」。

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於是她悄悄地回到自己房間，心裡五味雜陳，直到聽見爸爸走出房間的聲音，她才硬著頭皮大聲詢問「媽媽，我的充電器在妳那裡嗎？」並走進對方房間把充電線拿出來，「我花了10秒的時間，進去在黑暗中找到我的線出來，還要假裝自己不知道，若無其事地進去拿」，直呼被迫進到爸媽事後的房間裡面，覺得非常尷尬。

文章曝光後，網友紛紛表示「真的很尷尬，小時候也遇過」、「超好笑的畫面」、「但我覺得這也代表他們還是挺好挺和諧的？至少不是令人擔憂的夫妻關係」、「你就是事後的產物啊」、「那樣真的超尷尬，我上次看到我爸媽的保險套也是感覺五雷轟頂」、「很簡單，多買十條線跟插頭，就可以避免了」、「哈哈哈為什麼我覺得好好笑、好可愛」。

但也有人認為，「這很正常啊，你想避免尷尬，過5-10分鐘再去不就好了，既然手機電量不足跟尷尬之間你選擇了後者，何必那麼多小劇場」、「明明很正常的事情，有什麼好小劇場這麼多」。也有人分享爸媽避免自己去打擾的招數，「我小時候，只要他們要嘿嘿，我爸就會放米老鼠卡通給我看，看得超膩，看了800遍」。

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關鍵字：

爸媽事後場地製造小孩鎖門

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