月薪32K！妹子剛工作「要給7個紅包」慘了　網一致勸：不用給

▲原PO月薪3萬多，苦惱7個紅包超噴錢。（示意圖／記者廖婕妤攝）



網搜小組／劉維榛報導

出社會薪水還不高的話，第一次給長輩紅包，到底要給多少呢？一名妹子苦惱直呼，數一數有7個紅包要包，其中有含繼父繼母，但考慮自己月薪僅32K，且剛找到工作不久，讓她不知該如何是好。對此，網友一致認為，再婚那一方不用給，不然就是「父親+阿姨一起給」，畢竟心意才是最重要的。

一名女網友在Dcard透露，爸媽離婚後，各自另組新家庭，導致原PO人生中多了繼父與繼母，眼看過年到了，原PO卻苦惱著「兩倍家人...紅包怎麼包？」

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原PO算了一下「必給紅包」的人頭數，有爸爸、阿姨（爸爸老婆）、媽媽、叔叔（媽媽老公）、阿公、阿嬤、奶奶，總共有7位家人。原PO進一步解釋，與繼父繼母比較不親，關係就是一般般，「偶爾會請吃飯、生日禮物、過年紅包大概2000元。」

儘管原PO畢業後順利找到工作，但剛出社會不到3個月，收入僅32K而以，因此讓她苦惱又頭疼發問，「紅包要包多少？要怎麼包...才不會破產又合理？」

文章曝光後，網友紛紛熱議「阿姨跟叔叔不用包吧！爸媽包2600元、阿公阿嬤包3600元」、「不用包，畢竟他們也沒負擔過你的生活費」、「我的話父親+阿姨一起給，直接說你剛出社會薪水不高，這是你的一點心意，兩個人給一包2800元解決」、「32K頂多爸媽包個意思意思就好，自己過的好比較重要」、「32K我會全部給自己，長輩一人送一句吉祥話就好，32K養活自己就夠累了，長輩沒那幾千塊也餓不死」。

事後，原PO也感謝眾人意見，並回報後續「應該會採取一邊一起一包，再跟妹妹一起合買禮物，等她畢業跟我生活穩定，再一起負擔豐富的紅包金額」。

▼網友給建議。（圖／翻攝Dcard）

