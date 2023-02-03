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嘿咻到一半…小女兒深夜急喊「開門！我要尿尿」　爸1眼神全場懂了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

小時候不懂事，難免鬧出一些笑話。一名23歲女網友表示，他們家2樓的廁所必須經過爸媽房間，某次半夜起床卻發現爸媽房門鎖起來了，裡面還傳來媽媽的叫聲，當時什麼都不懂的她就在外面大吼大叫，要求爸媽開門，直到現在想起爸爸當時的眼神，她才終於明白了一切，驚喊「對不起爸媽！」

原PO在Dcard發文表示，近來突然想到小時候的尷尬事蹟，「我真的恨不得原地爆炸」。原來是她有一次凌晨想要上廁所，平時住在2樓的她因為怕黑，不敢去1樓的廁所，所以就想到爸媽房間的廁所。但沒想到那天爸媽房門竟是鎖起來的，裡面還傳來媽媽的叫聲，當時她根本搞不清楚狀況，就邊敲門邊大喊「媽媽，開門，我要尿尿」，爸爸則在房內說「你去1樓上廁所」。

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由於原PO不敢獨自去1樓上廁所，因此生氣回說「我不要，為什麼我要去一樓，你們明明醒著」，爸爸仍堅持喊道「你去1樓！」結果讓她更加生氣，用力捶門狂吼，「為什麼，你們開門會怎樣？我就不敢去吼，快點開門啦」，媽媽才急忙說「好啦，那你等等」。

之後媽媽開門，原PO發現爸爸在瞪著自己，但當時沒有想太多，上完廁所之後就開心回房睡覺了，後來長大回想起那件事，才驚覺不對勁，「我真的是非常糟糕啊！我對不起爸爸和媽媽啊啊啊啊」。

不少網友看到後紛紛笑說，「妳爸心裡OS剛要把妳弟妹射出而已，總之妳現在應該沒弟弟或妹妹」、「你好可愛，腦海浮現爸爸瞪你的樣子」、「孩子，現在道歉還來得及」、「直接沒了弟弟妹妹，自己的財產自己守護，能少一個人爭是一個」、「我是你爸爸的話我會揍你」、「現在道歉不晚，跟他們說我已經長大了懂了」、「還好你是女兒耶，是兒子的話就要倒大楣了」。

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