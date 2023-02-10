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女兒打電話說「身體好冷」　身障媽隔天悲見冰冷遺體

▲▼女兒打電話說「身體好冷」　身障媽隔天悲見冰冷遺體。（圖／古坑慈靈宮青年會）

▲古坑慈靈宮青年會平時追蹤關懷死者，接獲警方通知後，也帶著物資前往協助呂婦。（圖／古坑慈靈宮青年會）

記者柯沛辰／綜合報導

雲林縣斗南鎮一名呂姓老婦領有極重度身心障礙證明，與患有重度糖尿病的女兒相依為命，一直靠著低收入戶補助生活，不料近日女兒突然離世，讓她一時之間手足無措，也無力負擔喪葬費，只能求助警方。熱心所長得知後，立即聯繫慈善團體協助，希望減輕呂婦負擔。

雲林縣警察局斗南分局表示，東和派出所5日上午接獲呂婦報案，稱女兒死亡多時，但無力處理。所長吳俊麟得知後，立刻聯繫慈善團體提供物資，並向社會安全網申請紓困救助。

據悉，呂婦前一晚曾接到女兒電話，對方透露身體很冷很不舒服，但她當時沒想太多，只叫女兒早點休息，不料隔天回家赫見女兒全身冰冷僵硬，已不幸身亡。

警方表示，呂婦領有極重度身心障礙證明，無法正常工作，且家境清寒，被古坑鄉公所社會課列為低收入戶，女兒則患有嚴重糖尿病及憂鬱症，領有重大傷病卡，也無法正常工作，平時與母親相依為命，靠著微薄補助過活。

由於女兒突然離世，龐大喪葬費讓呂婦手足無措，因此所長吳俊麟協助轉介「張榮發慈善基金會」申請救助，也聯繫「古坑鄉懷恩堂」、「古坑慈靈宮青年會」提供物資，盼助呂婦度過難關。

▼青年會志工送交物資及慰問金。（圖／古坑慈靈宮青年會）

▲▼女兒打電話說「身體好冷」　身障媽隔天悲見冰冷遺體。（圖／古坑慈靈宮青年會）

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