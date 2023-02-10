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室內脫口罩懶人包！2／20起只剩2類場所要戴　開學前兩周先照舊

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布，自2/20起除了2類特定場所須戴口罩，其餘由民眾自主決定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心公布，自2月20日起實施室內口罩鬆綁，但2類場所包括醫療照護相關及公共運輸仍須戴口罩。另外，學校及補習班等，按照教育部及衛福部規劃，如疫情穩定，將自3月6日起實施校園及托育場所室內口罩放寬。對於口罩最新規範，《ETtoday新聞雲》將資訊整理成懶人包，提供讀者參考。

◎實施室內免戴口罩時間自2/20起，除了2類8場所，其餘室內場所由民眾自主決定是否戴口罩。

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◎仍須戴口罩場所醫療機構、醫事機構、老人福利機構、長照機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身障服務機構、公共運輸及特定運具仍須戴口罩，如需飲食、拍照則可拿下。

◎建議戴口罩特殊情況
1.有發燒或呼吸道症狀。
2.年長者或免疫低下者外出時。
3.人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。
4.年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。

▲▼2/9室內戴口罩規定放寬規畫。（圖／指揮中心提供）

◎實施校園免戴口罩時間自3月6日起，於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、托嬰中心、補習班等，實施室內空間原則「自主戴口罩」措施。而中小學將從下周一（13日）開學，因此開學日起到3月5日先按照舊規定，室內上課仍須戴口罩。

◎校園仍須戴口罩場所搭校車、接駁車、幼兒園娃娃車者，及進入健康中心之學生，比照醫療場域應戴口罩。具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

▲▼2/9須全程戴口罩場合。（圖／指揮中心提供）

▲▼2/9放寬室內口罩規定。（圖／指揮中心提供）

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