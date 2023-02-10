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口罩令有望全解封？　莊人祥曝原因：不太可能

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心9日宣布口罩第二階段鬆綁自2月20日起實施，接下來是否還會有第三階段全面取消強制戴口罩，指揮官王必勝表示會再評估。不過，指揮中心發言人莊人祥認為，不太可能全面解禁口罩，因為醫療院所很難全部人員都不戴口罩，相關議題仍在討論當中。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲口罩令是否有望全面鬆綁，目前尚未有定論。（資料照／記者林敬旻攝）

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指揮中心宣布第二階段口罩鬆綁，將室內口罩分為「必戴、建議戴、自主戴」3種強度，並自2月20日起開始實施，校園室內口罩規範也將在3月6日解禁。當被問及是否還會有第三階段「取消正面表列」規定時，王必勝表示，會繼續推動下去，最後一階段有可能比照新加坡取消強制戴口罩，交由民眾自主決定。

不過，根據《聯合新聞網》報導，莊人祥認為全面解禁口罩不太可能，因為醫療院所很難全部人員都不戴口罩，未來可能會改為「建議戴、自主戴」2種，但相關議題目前仍在討論當中，這也是指揮中心未來的工作重點。

▲▼2/9須全程戴口罩場合。（圖／指揮中心提供）

▼▲8大類場所仍要戴口罩。（圖／指揮中心提供，下同。）

▲▼2/9放寬室內口罩規定。（圖／指揮中心提供）

關於口罩令鬆綁，新光醫院副院長、公衛專家洪子仁表示，「強制、自主、建議」這3大分類裡，最重要的是「建議」，因為在建議佩戴口罩的時機點和情境裡，是防疫過程中「最弱」的一環，這一環一定要補起來，如果民眾都可以按照建議戴口罩，會讓整個社區傳播風險降低。

▲▼2/9室內口罩鬆綁考量與理由。（圖／指揮中心提供）

▲室內口罩令鬆綁的考量與理由。

洪子仁直言，「建議最重要的概念是呼吸道傳播疾病都一體適用」，應該利用這次新冠肺炎已經進展到與病毒共存的階段，大家一起養成習慣，自己有不舒服症狀、自己是虛弱族群或家裡有長輩和小孩，出外還是要戴口罩，這個觀念對以後流行病控制有很大的幫助。

另外，洪子仁也特別提到，最近確診數沒有明顯波動，但是高齡長輩感染率有增加趨勢，主要原因就是很多高齡長輩到現在都沒有打疫苗，但這類族群染疫重症風險高，除了本身的健康危害之外，對醫療量能也會有影響，所以還是強烈希望長者和高危險群要打疫苗，尤其是65歲以上一劑都沒打的，要列為這波的防疫重點。

莊人祥也表示，目前初步發現半年內打過一劑追加劑的話，確實可以降低感染率，因此希望民眾還是可以加強追加劑接種，指揮中心自2月1日起，已與各縣市政府展開溝通，加強50歲以上民眾追加劑接種，各縣市衛生局也會提出相關獎勵。

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