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睽違801天見真面目！脫口罩恐釀「容貌焦慮」　專家1理由：是好時機

▲教職員100%疫苗施打＋快篩證明 林右昌視察開學校園防疫工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲校園口罩預計於3/6鬆綁。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

教室戴口罩規定將鬆綁，過去3年戴著口罩上課的學生，其中有可能產生容貌焦慮或同儕壓力。專家建議學校、家長給孩子心理建設，面對「脫與不脫」，要自信說出理由並尊重彼此的抉擇。

疫情指揮中心今天宣布口罩防疫進一步鬆綁，校園從3月6日起放寬室內戴口罩規定。教育部長潘文忠昨天接受媒體聯訪，被問及部分學生會有「容貌焦慮」，會害怕脫下口罩。潘文忠說，難免有一段調適的過程，會加強宣導，尊重個別戴與不戴的考量，由學生自行決定。

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張老師基金會諮商心理師涂喜敏表示，對於部分孩子來說，戴口罩是一種保護的方式，用來掩飾自身的一些狀況，藉此獲得安全感。在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中，大家都戴上口罩，這些孩子反而不那麼特別，但一旦口罩鬆綁，他們可能又會變回「少數」。

涂喜敏表示，青少年學生易受到同儕壓力，當多數人都脫下口罩，仍想戴著口罩的人，易受異樣眼光，甚至被同學嗆聲、霸凌。她建議教育單位和家長，可教導學生預先做好心理準備，找出一個合適的理由和說法，例如鼻子會過敏、身體不適合打COVID-19疫苗等，同學間也要尊重彼此的決定。

涂喜敏認為，這口罩鬆綁的過渡期間，師長應更留意學生的各種徵兆、人際互動間的狀況，適時地關心和傾聽、瞭解，「這反而是一個很好的時機。」 全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁正面看待口罩鬆綁政策，尤其對小學來說，許多教學依賴口語表達，戴上口罩效果就不好，包括小一、小二教注音符號，嘴型咬字就非常重要。

李雅菁提到，學生忙於課業，可能跟不上最新防疫政策進度，學校應多宣導。她提到學生3年來習慣戴口罩，都已會彼此監督，有人稍微露出鼻子、嘴巴，都會被說是「防疫破口」。教育部先前讓教師在一定條件下，講課可不戴口罩，但還是有學生質疑教師沒把口罩戴上。

另外，進入青春期的學生，難免會開始在意自己的外表。李雅菁提到，學生開始冒青春痘時，比較容易有焦慮，也有人時不時就照鏡子，重視自己的髮型、打扮，雖然許多學校仍有管制化妝，但學生還是有辦法透過一些技巧，為自己上一些輕妝。

李雅菁表示，有些師長習慣「說教」，不斷訴說容貌不重要、內涵才是重點，學生不見得聽得進去。反而是正視學生的需求，例如擔心青春痘問題，可引入衛生教育，帶孩子學習清潔皮膚知識，給予正向的建議，會更有幫助。

對於少數特別在意外貌的學生，李雅菁建議，可私下詳談、瞭解學生的狀況，或可舉一些實際的案例，班上很受歡迎的同學，不見得長得最帥最美，而是有其他的長處，可以多多互相學習。

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