室內口罩鬆綁6大QA攻略　百貨周年慶、演唱會可拒1類人

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫情指揮中心9日宣布，自2月20日起放寬口罩規範。究竟哪些場所仍要強制戴口罩、前往百貨公司或參加演唱會是否需要戴口罩，《東森新媒體ETtoday》整理出6大QA供民眾參考。

▲口罩令將自2月20日起鬆綁。（資料照／記者林敬旻攝）

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Q1：口罩鬆綁實施時間？

A1：中央疫情指揮中心宣布，自2月20日起放寬部分室內場合戴口罩的規定。校園的部分，教育部表示將從3月6日起開始放寬。

▲8大類場所仍需要全程戴口罩。（圖／指揮中心提供，下同。）

Q2：2月20日之後，哪些場所仍要強制戴口罩？

A2：仍有8大類場所需要全程戴口罩，詳細如下：

（一）醫療機構：包含醫院、診所及其他醫療機構。

（二）醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所或護理之家。

（三）老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。

（四）長期照顧服務機構：住宿式長照機構及團體家屋。

（五）榮譽國民之家。

（六）兒童及少年服務機構：安置教養機構。

（七）身心障礙福利機構：住宿式。

（八）公共運輸及特定運具：鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。

▲4種特殊情境仍建議戴口罩。

Q3：哪些狀況建議繼續戴口罩？

A3：指揮中心表示，除了「醫療照護機構」和「公共運輸等場所及特殊運具」仍要戴口罩之外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者密切接觸時」，也都建議戴口罩。

▲校園自3月6日起放寬口罩令。

Q4：校園3月6日起放寬口罩令，哪些場所仍要強制戴口罩？

A4：教育部表示，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍「應戴口罩」。

此外，考量到學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，由學校自行決定採取佩戴口罩措施。

▲民眾前往百貨公司周年慶是否要戴口罩，業者可自訂規範。（資料照／記者周宸亘攝）

Q5：前往百貨公司周年慶、參加演唱會等，是否也要強制戴口罩？餐飲業能否要求客人戴口罩（例如夾菜時）或使用一次性手套取餐？

A5：指揮中心表示，除了上述8大類場所仍需要全程戴口罩之外，其餘場所均由民眾自主決定是否戴口罩，各場所也可以自訂規範，例如百貨公司業者或演唱會主辦單位若規定要戴口罩，民眾就應該配合，餐飲業同樣可以自訂其他規範，若遇到拒絕配合者，業者可以拒絕提供服務。

Q6：在非指定戴口罩的場所可以繼續戴口罩嗎？

A6：可以。指揮中心表示，除了規定仍應戴口罩的指定場所，以及建議要戴口罩的特殊情境（有症狀者、年長者或免疫力低下者、前往人潮聚集場所等），其餘場所都由民眾自主決定是否戴口罩。