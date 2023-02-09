鍾沛君與羅智強爭大安區立委　游淑慧曬「最萌身高差」：我祝福她

▲游淑慧與鍾沛君有「最萌身高差」。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨前台北市議員羅智強晚間傳出明（10）日將會宣布參選大安區立委，同黨議員鐘沛君今（9）日也對羅智強下戰帖，喊話將會在黨內初選中與他碰頭。對此，日前也表態會投入黨內立委初選的同黨議員游淑慧則表示，她相信以他們的個性，會是一場不傷和氣的初選，她最後還向鍾沛君暖心喊話「我祝福她！」

針對鐘沛君、羅智強皆要角逐大安區立委，游淑慧貼出一張與鐘沛君「最萌身高差」的合照表示，「一個是好姊妹，一個是好戰友」，雖然這次會在大安區角逐競爭初選，但她相信他們兩個的個性，「絕對是一場不傷和氣的黨內初選。」

游淑慧提到，自己在郝市府的時候就認識鍾沛君，十幾年來鍾沛君的髮型長長短短、身形也跟自己一樣胖胖瘦瘦，但唯一不變的是鍾沛君爽朗的笑聲以及坦率的個性。她表示，雖然鍾沛君比自己年輕，但鍾沛君對很多事情總有獨特的想法，對時事的觀察也非常敏銳，所以很多事反而是她會去請教鍾沛君，她還打趣說道，例如她的感情狀態，鍾沛君是第二個知道的人，可見兩人的好交情。

游淑慧指出，鍾沛君最適合做民代的兩個特質是同理心以及正義感，她認為，作為一個政治人物，有再高的學歷、再犀利的言論，都比不上同理心以及正義感，對民眾的問題要感同身受、對社會的不公要伸張正義，鍾沛君就是一個這樣的女孩，她最後也暖心喊話「我祝福她！」