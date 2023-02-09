校園室內口罩3／6鬆綁！　托嬰中心、補習班比照辦理

▲教育部主任秘書廖興國。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（9）日公布口罩第二階段鬆綁政策「室內口罩鬆綁措施」細節，自2月20日起實施室內口罩鬆綁，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心依教育部及衛福部規劃，開學後加強相關防疫措施，如疫情穩定，將自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。

據了解，校園將分為「應該戴、自主戴、建議戴」等3類放寬措施，各級學校口罩管制則分為「校園室內、指定場所、特殊情境」等3類，由於中小學將從下周一（13日）開學，開學日起到3月5日原則上室內上課仍須戴口罩，從3月6日起正式實施，原則上校園室內將「自主決定是否佩戴口罩」。

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教育部今天也會派代表參加指揮中心記者會，教育部主秘廖興國表示，考量111學年度第2學期各級學校開學前(開學日自2月13日至2月20日間)歷經春節連續假期及寒假，並於開學後接續228和平紀念日4天連續假期，為觀察學生健康狀況及進行校園環境整備工作，爰規劃於111學年度第2學期開學後2至3週時間，加強體溫監測、校園清潔消毒等防疫作業，並定於3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。

另依據中央流行疫情指揮中心實施室內口罩鬆綁通案性措施，於指定場所（醫療照護機構及公共運輸）應戴口罩，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍「應戴口罩」。此外，考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

教育部將持續配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策及疫情發展之判斷，適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次儘速進行疫苗施打，共同守護教職員工生健康及安全。

▲▼2/9室內戴口罩規定放寬規畫。（圖／指揮中心提供）