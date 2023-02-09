口罩令801天終於鬆綁！3圖秒懂新制完整規劃「4特殊情境仍建議戴」

▲指揮中心今宣布2/20起放寬室內口罩。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布自2/20起實施室內口罩放寬政策，除了「醫療照護機構」和「公共運輸等場所及特殊運具」仍須戴口罩之外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者密切接觸時」，也都建議戴口罩。

指揮中心自2020年12月1日宣布秋冬專案，要求室內八大類場所戴口罩，至今已經801天，今天終於迎來室內口罩解封之際。但指揮中心也表列「醫療機構、醫事機構、老人福利機構、長照機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身障服務機構、公共運輸及特定運具」仍須戴口罩之外，其餘室內場所由民眾自主決定是否戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官王必勝表示，除了車廂、船舶、航空器和場站之外，在救護車和復康巴士上也須戴口罩，但在規定戴口罩場所，如需飲食、拍照則可拿下。

另外，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規劃，開學後先加强相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室内脫口罩。

▲▼「醫療照護機構」和「公共運輸等場所及特殊運具」仍須戴口罩。