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台灣搜救隊裝備卡關　外交部曝土耳其最新狀況

▲▼臺灣國際搜救隊搭乘專機前進土耳其地震災區執行援救任務。（圖／外交部提供）

▲台灣國際搜救隊搭乘專機前進土耳其地震災區執行援救任務。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其與敘利亞6日遭遇百年大震，死亡人數不斷攀升，兩國總計死亡人數逾萬人。外交部發言人劉永健9日表示，目前在土國境內的僑胞、台籍觀光客平安，並沒有進一步受困的訊息；至於近期傳出台灣搜救隊的裝備卡在機場的狀況，劉說明，因為地勤能量不足，造成裝備留在機場，由土耳其災害與應急管理局（AFAD）協調，將以最快飛機運抵災區。

劉永健今天在例行記者會說明，目前台灣兩批搜救隊均已抵達災區的阿達那機場，至於裝備部分，由於國際搜救團隊湧入，轉機機場地勤能量不足，所以裝備還留在伊斯坦堡機場，由土國災難緊急救難署來協調，將以最快的速度運抵，在災區協助救災。

劉永健表示，第二梯次90位搜救員，其中48位先到阿德亞曼省會同第一批人員一起救災，其他人還停留在機場等待裝備到齊，會盡快投入協助救災。

劉永健說，台灣此次救災行動獲得國際媒體報導，包括《CNN》、《路透社》、《土耳其國家通訊社》、土耳其當地媒體《每日晨報》等均有報導，對於我國救災行為均表示感謝。

媒體詢問，針對敘利亞災情，外交部日前表示將適時提供敘利亞災民所需要的協助，請問目前狀況為何？劉永健說明，我國現在在敘利亞並沒有駐外館處，目前缺乏直接接觸的管道，所以要協助敘利亞的災民有實際上的困難，外交部對土國的協助，也會協助到在土國境內的敘利亞災民，亦盼透過NGO等適當管道，對敘利亞災民提供協助。

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