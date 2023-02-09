台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵4分鐘影片曝　

記者劉人豪／連線報導

土耳其和敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，到目前統計，已造成超過1.2萬人死亡。台灣搜救隊前往當地搜救，在當地時間8日15時40分時，透過生命探測器在倒塌建築下聽到女子微弱聲音，耗費5小時救出該名女子，經現場急救已恢復生命徵象，送往醫院治療，而在瓦礫堆內搶救時的2分鐘影片也曝光。

影片中可看到，搜救隊在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現是一名受困女子被石塊給壓住，搜救人員不敢大意，立刻鑽進狹小的空隙中準備營救，除了持續出聲安撫女子外，也請其他人拿工具支援，「另外一隻手在上面，黑掉囉」，女子也不時發出聲音移動左手，示意自己還有意識，「她的腿在這裡，所以是坐著被壓到，腳趾頭在這裡」。

▲土耳其女子左手在外，另一隻手被壓住已經發黑。（圖／記者張君豪翻攝）

救援人員研判，女子應是在地震發生當時是坐著，遇到倒塌後被瓦礫壓，所以有點被折起來卡住，救援人員問女子，「妳能感覺到妳的腿嗎？腿會痛嗎？」而女子則回應已經沒感覺了。

隨後搜救隊使用碎石機破壞瓦礫後，將女子運上擔架送往外面，女子在救援過程中一度失去生命徵象，醫療團隊提供輸液給藥、插管治療，並現地執行困難度極高的截肢手術。

▲微弱呼救聲！「台灣隊」5小時救出土耳其1女 恢復生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

最終女子於當地時間2月8日20時40分將其救出，並在救出受困者後立即進行CPR及電擊等急救措施，成功幫助受困者恢復生命徵象，並於當地時間2月8日21時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院(Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi)。