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白沙屯媽進清水！警脫帽接駕　烏日警「預測明日路線」交管措施曝

記者許權毅／台中報導

白沙屯拱天宮媽祖12日起駕，由於鑾轎行進路線不固定，至少10萬香燈腳跟隨也考驗警方交管措施。截至今日16時50分鑾轎隊伍準備進入清水，由大甲分局交接給清水分局，再往南的烏日分局則搶先在今早公布明日交管措施，間接「預測」白沙屯媽祖將會走沙田路、大度橋往彰化方向前進。

▲▼白沙屯媽祖。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽祖在今日16時50分左右進入清水分局轄區，員警脫帽接駕。（圖／民眾提供）

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清水分局指出，由於鑾轎行經路線不固定，加上疫情逐漸解封，依往年經驗，預估此次活動將湧入大量人潮，為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施。

▲▼白沙屯媽祖。（圖／民眾提供）

▲▼白沙屯媽祖。（圖／民眾提供）

清水警方表示，本次動員警力約108人次、義交16人次，沿線實施交通疏導，呼籲請用路人聽從交通人員指揮，行經梧棲、清水路段用路人隨時掌握鑾轎路線，改由西濱快速道路(台61線)或台1線行駛，另外，由於跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，以維護用路人交通順暢及安全。

▲▼ 。（圖／烏日分局提供）

▲▼台中烏日分局公布明日交管路段。（圖／烏日分局提供，點圖可放大，下同）

▲▼ 。（圖／烏日分局提供）

烏日分局表示，13日上午6時起至19時，大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段，沿線皆實施彈性車道調撥，另外烏日區中山路三段、大度橋往彰化方向封閉機慢車道，疏導機慢車安全通過大度橋。

▲▼ 。（圖／烏日分局提供）

此外，大肚區沙田路沿線各重要路口進行管制，禁止小客車以上車輛進入，包含沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端。

龍井區部分，沙田路四段與中華路口(山陽橋端、竹泉橋端)、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛。

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