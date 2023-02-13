咖啡冷知識！台灣人最愛喝「這3種」　他點冰卡布奇諾遭打槍原因曝

▲每天來杯咖啡已成為不少台灣人的習慣。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

許多人愛喝咖啡，但其實對於咖啡的了解並不深。一名網友發文表示，他近日到超商買咖啡時，向店員點了一杯「冰卡布奇諾」，不料卻被告知「卡布奇諾只有熱的喔」，讓他相當困惑，之後他為了找答案，意外獲得了一些「無用的咖啡冷知識」，文章曝光後，引發熱議。

一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文分享，他近日幫同事買咖啡時，看到卡布奇諾有情人節杯套跟兩杯特價，於是就想換個口味，點了一杯冰卡布奇諾，然而卻被店員卻告知「卡布奇諾只有熱的喔」，讓他不禁好奇，「越想越奇怪，其他咖啡都能加冰塊，為什麼卡布奇諾就不行？」

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為此，原PO特地去詢問曾在小七當過店員的朋友，這才得知「因為卡布奇諾本來就是熱的！卡布奇諾正統的做法就是熱咖啡+熱牛奶+熱奶泡，就像你點不到冰的排骨湯一樣，因為這東西本來就是要喝熱的，再來卡布奇諾就是要喝它很多奶泡，如果是用冰牛奶來打，奶泡也沒辦法那麼濃密持久，最好還是喝熱飲比較好。」

▲原PO分享關於咖啡的冷知識。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

另外，原PO也分享此次在尋找答案時，從《網路溫度計》獲得的咖啡冷知識，「根據調查台灣人最愛的咖啡種類前三名是，拿鐵、美式、卡布奇諾，而冰咖啡和熱咖啡的喜好大約各有4成的支持度，還有就是大概有4成的台灣人每天都至少喝一杯咖啡，每年台灣約銷售32億杯…真的是很可怕的數字。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「我上次說要喝冰卡布，結果店員直接跟我說，幫你做冰拿鐵好不好」、「長知識了」、「好像大杯卡布奇諾也是新的，以前只有中杯」、「卡布奇諾就是要喝熱的喲，才能品嚐多種層次」、「奶泡冰的可能很難打，所以才沒有賣冰卡布吧」、「印象中以前只有拿鐵跟美式有冰的」。