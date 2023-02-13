　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

咖啡冷知識！台灣人最愛喝「這3種」　他點冰卡布奇諾遭打槍原因曝

▲▼小7店員 。（圖／資料照）

▲每天來杯咖啡已成為不少台灣人的習慣。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

許多人愛喝咖啡，但其實對於咖啡的了解並不深。一名網友發文表示，他近日到超商買咖啡時，向店員點了一杯「冰卡布奇諾」，不料卻被告知「卡布奇諾只有熱的喔」，讓他相當困惑，之後他為了找答案，意外獲得了一些「無用的咖啡冷知識」，文章曝光後，引發熱議。

一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文分享，他近日幫同事買咖啡時，看到卡布奇諾有情人節杯套跟兩杯特價，於是就想換個口味，點了一杯冰卡布奇諾，然而卻被店員卻告知「卡布奇諾只有熱的喔」，讓他不禁好奇，「越想越奇怪，其他咖啡都能加冰塊，為什麼卡布奇諾就不行？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，原PO特地去詢問曾在小七當過店員的朋友，這才得知「因為卡布奇諾本來就是熱的！卡布奇諾正統的做法就是熱咖啡+熱牛奶+熱奶泡，就像你點不到冰的排骨湯一樣，因為這東西本來就是要喝熱的，再來卡布奇諾就是要喝它很多奶泡，如果是用冰牛奶來打，奶泡也沒辦法那麼濃密持久，最好還是喝熱飲比較好。」

▲原PO分享關於咖啡的冷知識。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

▲原PO分享關於咖啡的冷知識。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

另外，原PO也分享此次在尋找答案時，從《網路溫度計》獲得的咖啡冷知識，「根據調查台灣人最愛的咖啡種類前三名是，拿鐵、美式、卡布奇諾，而冰咖啡和熱咖啡的喜好大約各有4成的支持度，還有就是大概有4成的台灣人每天都至少喝一杯咖啡，每年台灣約銷售32億杯…真的是很可怕的數字。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「我上次說要喝冰卡布，結果店員直接跟我說，幫你做冰拿鐵好不好」、「長知識了」、「好像大杯卡布奇諾也是新的，以前只有中杯」、「卡布奇諾就是要喝熱的喲，才能品嚐多種層次」、「奶泡冰的可能很難打，所以才沒有賣冰卡布吧」、「印象中以前只有拿鐵跟美式有冰的」。

ET快訊
老公外遇親媽！　女星崩潰：床戰當下我也在
國民黨碩士又少一人！　她學位遭撤銷
狂吞維他命C！她突中毒沒尿　送醫洗腎「確診末期了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

咖啡冷知識！台灣人最愛喝「這3種」　他點冰卡布奇諾遭打槍原因曝

好市多烤箱「買完才特價」！資深會員教一招領回差額：不是奧客

當回收場？台捐土國物資現「泛黃內衣褲」！志工怒：這不叫做愛心

雞蛋漲價爆搶購潮！他逛全聯「貨架被掃空」　內行曝背後真相

特價就缺貨！他嘆好市多「在地化」　資深會員揭1貼心服務也消失

奧迪男併排停車擋路！騎士理論遭嗆：罰單2400而已，我開這種車

網紅赴日挑戰「草莓蛋糕拉麵」！衝擊畫面曝　旅遊達人：什麼邪道

妻想住40萬月子中心　人夫「掏25萬求分擔」被嗆沒良心：很過分嗎

800元買電腦「無法開機」！他氣炸公審反遭酸爆：你問題最多

玩真心話大冒險！「男友愛愛時長」她誠實說了　他氣到摔筆電走人

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

咖啡冷知識！台灣人最愛喝「這3種」　他點冰卡布奇諾遭打槍原因曝

好市多烤箱「買完才特價」！資深會員教一招領回差額：不是奧客

當回收場？台捐土國物資現「泛黃內衣褲」！志工怒：這不叫做愛心

雞蛋漲價爆搶購潮！他逛全聯「貨架被掃空」　內行曝背後真相

特價就缺貨！他嘆好市多「在地化」　資深會員揭1貼心服務也消失

奧迪男併排停車擋路！騎士理論遭嗆：罰單2400而已，我開這種車

網紅赴日挑戰「草莓蛋糕拉麵」！衝擊畫面曝　旅遊達人：什麼邪道

妻想住40萬月子中心　人夫「掏25萬求分擔」被嗆沒良心：很過分嗎

800元買電腦「無法開機」！他氣炸公審反遭酸爆：你問題最多

玩真心話大冒險！「男友愛愛時長」她誠實說了　他氣到摔筆電走人

咖啡冷知識！台灣人最愛喝「這3種」　他點冰卡布奇諾遭打槍原因曝

16歲足球小將「埋119小時獲救」！最新狀況曝光　對鏡頭笑了

不明飛行物被美戰鬥機擊落！　加拿大正在搜尋「希望找到殘骸」

日地鐵司機肚子痛忘停車！罕見「倒退嚕」接客　眾人送暖：別怪他

談台灣有事　小馬可仕：很難想像菲律賓不被捲入

徐巧芯爆料「唐鳳欠薪、不務正業」！資安院緊急回應了

嘉義出租房破門驚見「頭顱白骨」　死者身分是前放射師

無照女駕駛自撞護欄　奇葩問警察：能讓爸代替我被關嗎？

130人5犬任務完成搭機回家！台灣隊喊話：需要我們，我們立刻來

好市多烤箱「買完才特價」！資深會員教一招領回差額：不是奧客

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

他嘆好市多在地化！資深會員揭1服務也消失

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

雞蛋漲價爆搶購潮！他逛全聯「貨架被掃空」

台捐土國物資現泛黃內衣褲！志工怒了

好市多烤箱買完才特價！一招領回差額

妻住40萬月中　夫求分擔被嗆沒良心

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

訊息「傳1符號」被嗆宅男！一票搖頭

發錢了！一條件可領「57600元」

林襄在日本的人氣能追上峮峮嗎？　鄉民喊難

更多熱門

相關新聞

打破茶壺賠2000元！她一查淘寶賣450元氣炸

打破茶壺賠2000元！她一查淘寶賣450元氣炸

打破店家的東西，賠償是天經地義的事情。近日有一名女網友發文表示，她和孩子到某咖啡店用餐，結果不慎打破茶壺杯蓋，經詢問二話不說賠了2000元，但回家以後卻發現，該茶壺在淘寶上只賣450元、蝦皮賣850元，「賠償金額差距是否過大？」貼文曝光後，反被網友酸爆。

拿鐵比美式更傷胃？醫建議避1時間點再喝

拿鐵比美式更傷胃？醫建議避1時間點再喝

超商大杯特濃拿鐵買1送1爽喝3天

超商大杯特濃拿鐵買1送1爽喝3天

迎粉紅超跑！黑狗兄送抬轎襪　萬份餐點免費

迎粉紅超跑！黑狗兄送抬轎襪　萬份餐點免費

「薄荷巧克力啤酒」味道超療癒！

「薄荷巧克力啤酒」味道超療癒！

關鍵字：

咖啡卡布奇諾

讀者迴響

熱門新聞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

狂吞維他命C！她突中毒沒尿　送醫洗腎「確診末期了」

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

男童上課舉手遭忽略身亡！爺爺一聽也去世

老公睡覺都要她幫「暖蛋」！布丁姐姐崩潰

女大生羞吐「愛愛胸部變大」！最美博士揭2原因

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

每天準時回家　她翻老公手機傻了

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

街頭「巧遇邵雨薇」坐機車對到眼！本尊笑噴

他嘆好市多在地化！資深會員揭1服務也消失

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

更多

最夯影音

更多
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面