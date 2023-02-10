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社會 社會焦點 保障人權

贓車眼前過警鷹眼逮人　越南賊等紅燈落網...還被查到「這東西」

▲台南市警二分局警方利用警政系統及時攔查逮獲涉嫌竊車及持有安毒的越南移工胡姓男子送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局警方利用警政系統及時攔查逮獲涉嫌竊車及持有安毒的越南移工胡姓男子送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權派出所員警陳科志等人，於9日下午發現1輛於西港區失竊之機車正往市區方向移動，乃緊急出勤搜尋，在下午4時許在金華路三段道路發現該部贓車，攔查逮捕竊嫌25歲越南籍胡姓男子，起獲安非他命1包0.2公克，全案依盜罪、毒品罪嫌送辦。

警方趁駕駛胡姓男子（25歲、越南人、2019年3月申請來台工作）停等紅燈時，前後包抄並在其未及反應之際，快速將機車鑰匙電源關閉取下。經查確認該車為贓車，後當場將胡嫌逮捕，接續又在其身上起獲第二級安非他命1包0.2公克，將其帶回調查。

▲台南市警二分局警方利用警政系統及時攔查逮獲涉嫌竊車及持有安毒的越南移工胡姓男子送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警調查，該部機車是柬埔寨籍之鍾姓女車主，將機車借給菲律賓籍之男姓友人騎乘，因朋友停放於西港區堤岸道路未將鑰匙取下，於2月7日晚上6時發現遭竊報警處理，並經員警受理後通報協尋。

第二分局民權派出所員警獲知協尋資訊後，也善加利用警政系統、監視器等科技設備注意機車動向，結果在9日下午3時許發現該機車正往市區移動，員警多人奔赴西門路四周搜尋，警員陳科志等員在下午4時許在金華路3段發現該輛失竊機車從眼前經過，立即不動聲色尾隨，待其停等紅燈時前後包夾，將其機車電源關閉及取下鑰匙，查證為贓車後喝斥胡男蹲下受逮，後續又於其身上起獲第二級毒品安非他命，經帶回所內實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。全案調查後將胡嫌依竊盜、毒品等罪嫌送辦，也通知被害人至派出所將機車領回。

▲台南市警二分局警方利用警政系統及時攔查逮獲涉嫌竊車及持有安毒的越南移工胡姓男子送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警偵辦過程，也對該機車3日內輾轉由柬埔寨的機車主、借用菲律賓籍之朋友騎用及越南籍之竊嫌騎乘使用，最後再為臺灣警察尋回物交原主，也算是極為特殊之辦案經驗。

第二分局民權派出所員警詳予注意周邊竊案資訊，查知竊車動向後迅速動員以將被害人機車尋回並逮獲竊嫌，也獲得被害車主之感謝；同時也呼籲提醒民眾，舉凡離開汽機車時，應隨手將鑰匙取下，勿因一時之不注意或方便，而為宵小有機可趁，守護好自身財產安全。

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