起鬨沒搭過特斯拉！內科4男女開心上車　2分鐘後撞樹1人命危

記者邱中岳／台北報導

北市內湖科學園區一家公司4名員工，在10日凌晨時分，從瑞光路搭乘特斯拉從地下室離開，在瑞光路上為了閃躲車輛自撞路樹，造成副駕駛座男子胸口重挫，到院前已經沒有呼吸心跳，仍在搶救當中，駕駛則被驗出酒駕，駕駛坦承，同事說沒開過特斯拉，才想說附近繞一下，沒想到竟然為了閃車自撞路樹。

警方調查，43歲的邱姓男子，與同事在內湖瑞光路一處大樓的辦公室內飲酒，直到10日凌晨時分，37歲的陳姓男同事、22歲的吳姓男同事以及33歲的陳姓女同事，一起搭上邱姓男子的特斯拉，從瑞光路上的地下停車場離開，沒想到才剛上路不到2分鐘，就自撞路樹，還險些撞到正在牽機車的騎士。

▲4員工留公司喝酒，起鬨沒坐過特斯拉，他竟危險酒駕自撞路樹。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，當時邱姓男子與3名男女同事在公司喝酒，喝完酒後，眾人表示沒有搭過特斯拉，所以鼓吹邱姓男子帶他們去兜風，沒想到才剛出辦公室停車場，邱男為了閃避對向從停車場駛出的車輛，整台車撞上路樹，造成副駕駛座的陳姓男同事胸腔重創，整個人當場沒有呼吸心跳送往醫院搶救，目前昏迷指數3。

▲內湖某公司的4名員工開特斯拉，才沒2分鐘就為了閃避車輛撞路樹，路邊騎士也險遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，後駕駛則是背部有挫傷、同車的吳男、陳女則是輕傷意識清楚，警方也對邱姓駕駛進行酒測，最後酒測值0.19，目前也將依照公共危險罪嫌偵辦。