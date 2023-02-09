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校園補習班口罩3／6起鬆綁　教部：室內自主決定「研議簡化防疫措施」

▲▼台北市吉林國民小學開學防疫整備工作巡檢查核 副市長黃珊珊 蔡炳坤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲校園口罩預計3月6日起放寬，未來校園室內可自主決定是否佩戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中央疫情指揮中心今（9日）公布口罩第二階段鬆綁政策「室內口罩鬆綁措施」細節，預計2月20日起實施口罩鬆綁，教育部表示，考量228連假師生可能出入人潮聚集或觀光景點，故校園口罩從3月6日起放寬，校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，但校園內保健中心或在校車、接駁車等公共運輸工具上仍要佩戴口罩，教育部未來將簡化校園防疫，包括快篩劑發放將比照機場，有需要再來領，預計下周一開學或搭配3月6日實施。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，從2月20日起實施室內口罩放寬政策，除了「醫療照護機構」和「公共運輸等場所及特殊運具」仍須戴口罩之外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者密切接觸時」，也都建議戴口罩。

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至於校園部分，教育部主秘廖興國表示，由於第二學期開學前正值春節連假與寒假期間，開學後又遇到長達4天的228連假，學生與老師都可能出入人潮擁擠或觀光場域，根據過往經驗，校園可能會有些狀況，所以給予校園2到3周的整備期，觀察學生健康狀況，所以從3月6日起才實施校園口罩鬆綁，開學到3 月6日前，校園將加強體溫監測、校園清潔消毒等防疫作業。

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示，校園口罩鬆綁從3月6日起實施。（圖／記者許敏溶攝）

廖興國今天下午在教育部記者室補充說明，廖興國表示，校園口罩放寬，都是跟跟隨指揮中心規定，也就是除了在指定場所（醫療照護機構及公共運輸）應戴口罩，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）外，在各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，室內空間原則採取「自主佩戴口罩」。

雖然在特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施，廖興國也提醒，校方若要採取和社會不同規定措施，仍要與師生溝通，而不是僅透過行政程序就實施，以免引發學校師生抗爭或不滿而成受壓力，畢竟社會慢慢要進入正常生活，未來相關措施也會放寬。

廖興國指出，目前相關防疫仍延續上學期末，也就是以篩代隔等，但未來也會簡化校園防疫措施，例如快篩劑的發放，將比照機場，有需要才發放，而不是現行只要班上有人確診者就全班發放快篩劑，但實施的時間還要邀集相關單問進行討論，快則下周一開學，也可能是搭配3月6日的口罩鬆綁制度實施。 

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