校園口罩預計3／6鬆綁　分三類別放寬「室內可自主決定」

▲校園口罩令預計3月6日起鬆綁，未來校園室內將自主決定是否佩戴口罩。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

指揮中心今（9日）將會公布口罩第二階段鬆綁政策「室內口罩鬆綁措施」細節，預計2月20日起實施口罩鬆綁，據了解，校園將分為「應該戴、自主戴、建議戴」等3類放寬措施，各級學校口罩管制則分為「校園室內、指定場所、特殊情境」等3類，由於中小學將從下周一（13日）開學，開學日起到3月5日原則上室內上課仍須戴口罩，從3月6日起正式實施，原則上校園室內將「自主決定是否佩戴口罩」。

指揮中心指揮官王必勝昨（8日）晚間受訪證實，近期包含疫情趨勢、醫療量能狀況看起來都不錯，口罩第二階段鬆綁政策將在今天指揮中心疫情記者會中公布說明，但也提及，政策不會馬上實施，會留有緩衝期，屆時也會再觀察一下疫情狀況。

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教育部今天也會派代表參加指揮中心記者會，說明校園口罩令鬆綁狀況，根據媒體報導，教育部根據指揮中心建議，分成「應該戴、自主戴、建議戴」等3類口罩放寬措施，同時將各級學校口罩區分為「校園室內、指定場所、特殊情境」等3類進行管制，其中校園室內原則上是自主戴，由師生自主決定是否佩戴口罩，而校園內保健中心，或者在校車、接駁車等公共運輸工具上，屬於指定場所，依規定都要全程佩戴口罩。

指揮中心預計從2月20日起實施口罩鬆綁措施，但各級學校則將從3月6日才實施口罩鬆綁措施，但中小學下周一起開學，大專校院也從下周一起陸續開學，據了解，下周一起到至3月5日為緩衝期，各級學校仍延續現行規定，原則上室內上課仍須戴口罩。