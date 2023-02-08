下周一開學「口罩鬆綁受關注」　教長預告：近期對外說明

▲教育部長潘文忠預告，近期就會針對口罩鬆綁對外說明。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學即將在下周一（13日）開學，外界相當關心開學後的防疫政策，教育部長潘文忠今（8日）表示，有關口罩鬆綁，教育部獲得家長團體、教師團體與學校代表的建議，也持續跟指揮中心研商，相信近期指揮中心就會針對口罩鬆綁相關措施對外說明，若開學前仍未公布新的防疫措施，則延續和上學期末一樣的防疫措施，就是維持「以篩代隔」。

近期疫情略微降溫，但每天確診人數大多維持在2萬人以上，由於下周一中小學即將開學，各大學也從下周一陸續開學，外界相當關心開學後防疫政策，教育部長潘文忠在部務會報前接受媒體聯訪時表示，近期就會針對口罩鬆綁相關措施對外說明。

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潘文忠表示，有關口罩鬆綁政策，指揮中心一直在注意跟討論，教育部也獲得家長團體、教師團體與學校代表的建議，教育部也持續跟指揮中心研商，因為各界相當關心口罩鬆綁問題，相信指揮中心近期就會針對口罩鬆綁相關措施對外說明，等指揮中心確定後，教育部也會針對學校相關防疫措施，同步對外報告。

若指揮中心沒在開學前宣布口罩鬆綁，潘文忠表示，則延續上學期的相關防疫規範，因為過去校園防疫，都是以同樣規範與節奏進行，在新措施宣布前，校園仍延續和上學期末一樣防疫政策，維持「以篩代隔」，確診者實施7天居家照護，相關接觸者若快篩陰性無症狀可上課。