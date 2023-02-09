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守住2條生命！9個月孕婦「困70小時獲救」接力抬出　全場感動歡呼

▲▼ 救難人員接力抬出一名懷胎9月的孕婦。（圖／翻攝自TRT Haber）

▲ 救難人員接力抬出一名懷胎9月的孕婦。（圖／翻攝自TRT Haber）

記者陳宛貞／綜合外電報導

規模7.8強震至今造成土耳其及敘利亞逾1.5萬人死亡，來自全球多國的救難人員正極力搜救。一名懷胎9月的孕婦挺著大肚子，受困瓦礫堆中整整70個小時終於獲救，一口氣保住2條生命，畫面令人振奮。

土耳其TRT Haber報導，一名懷有9個月身孕的女子受困卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaraş）一棟建築殘骸中，在救難隊員漫長的努力之下，撐過70個小時後終於從瓦礫堆中脫身。

影片中可見，女子在一片瓦礫堆和鋼筋之中被救出，蓋上毯子並抬上擔架，接著眾人以接力方式，一個接一個小心翼翼地將她抬下建物殘骸，再抬進救護車，成功挽救生命的喜悅也讓現場接連響起歡呼和掌聲。

6日凌晨的7.8強震和一連串餘震已造成逾1.5萬人罹難，數字飆升主要是因土耳其死亡數激增。敘利亞傷亡增幅相對穩定，但救難機構警告，實際數字恐怕高出許多。世界衛生組織（WHO）估計，2國有多達2300萬人受到地震影響。

全球各地團體與國家派出救難隊參與搜救，台灣第一批隊伍也已挺進重災區，捎來尋獲生還者的好消息。但斷垣殘壁之中仍有許多人受困，救難工作正與時間和嚴寒天氣對抗。

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