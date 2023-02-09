在台土耳其YTR「爸爸同學全家亡」曝災區零下13度慘況：城市都毀了

▲當地氣溫零下13度 。（圖／翻攝自圖佳FB）

記者施怡妏／綜合報導

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8世紀強震，仍有許多人受困，土耳其出身的YouTuber「圖佳」，8日透露自己已有4名親友因此逝世，還有6人下落不明，等待2天之後，大妹妹Ebru平安抵達家人身邊，現在當地零下13度，還下雪，交通非常混亂，餘震持續發生，爸爸在電話中哭喊「整個城市已經毀滅」。

在台灣的土耳其YouTuber「圖佳」在臉書發文，地震就發生在他的老家，經過2天的等待，妹妹終於平安抵達安卡拉家人旁邊，當地一直有餘震發生，而且還下雪，交通非常混亂，不管是馬路還是飛機，大家都希望可以快點離開，所以需要等待時間跟安排。

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「圖佳」的爸爸跟親戚因為放心不下其他親戚，因此前往災區幫忙，因為地震關係，很多地方都沒有電、沒有訊號，失聯16小時讓他坐立難安，終於接到爸爸報平安的電話，「爸爸一直在哭，他說整個城市已經毀滅，還有很多孩子們很冷沒有外套的，爸爸把外套給他們，繼續尋找其他的親戚，但是爸爸的同學跟同學全家人都過世了」。

▲▼圖佳感謝台灣搜救隊的幫助。（圖／翻攝自圖佳FB）





「圖佳」透露，當地氣溫零下13度，很多人都沒有保暖外套，爸爸一邊哭一邊幫忙救災，「看到老家已經變成廢墟，我在台灣也非常難過，看到台灣搜救隊在土耳其幫忙救災，我真的很謝謝台灣的幫助」，也有不少人傳訊息，希望可以捐款或是捐物資給土耳其，他也在文中提供捐款方式，感謝大家的援助。