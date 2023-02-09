台中大甲城公益音樂園遊會2／11舉行　17輛胖卡餐車好吃好拍

▲台中大甲城公益募款音樂園遊會11日將在大甲體育場舉行，現場找來17台胖卡餐車。（圖／大甲中央扶輪社提供）



記者許權毅／台中報導

台中大甲城公益募款音樂園遊會將於11日在大甲體育場舉行，現場找來17台各種美食胖卡車，邀請大甲在地團體音樂演出。此次活動是大甲中央扶輪社為協助順天國中音樂班更新老舊樂器，希望將園遊會盈餘協助音樂班添購新樂器而舉行，歡迎市民一同到場同樂做公益。

活動現場將出動17台特色胖卡餐車，從西式的炸物、PIZZA、黃金脆皮起司捲、可樂餅，到中式的大腸包小腸、烤魷魚、雞蛋糕、飲品等，數十種琳瑯滿目的餐食，讓一家大小在欣賞五彩繽紛的「擬人化胖卡車」之餘，也能吃飽喝足。

現場的表演也同樣精彩可期，包含順天國中音樂班、文昌國小管樂團以及大自然Sax薩克斯風樂團等，另邀請鎮瀾宮民樂團作活動開場，三大團體輪番演出，增添園遊會的藝術氣息。

大甲中央扶輪社社長陳力平表示，順天國中管樂團成立至今20多年，承續大甲區國小音樂專長學生，讓孩子們能夠繼續發展音樂天分，創校至今屢屢在全市與全國比賽獲得相當優秀的成績，更曾榮獲全國賽室內管樂合奏之「特優」佳績，但許多大型樂器在日積月累的使用後皆已老舊，很難發揮樂器該有的音質，因此需要買添購新的樂器或是大維修，此次管樂團將於音樂園遊會演出募款，希望能延續順中管樂團的輝煌。