獨／台中知名露營區驚傳命案　男子陳屍獼猴4區步道涼亭

▲台中露營勝地中正露營區今日傳出命案，一名男子陳屍在步道涼亭，管理員嚇壞報警。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市北屯區大坑知名露營勝地中正露營區，今（8）日上午7時傳出命案，一名男子陳屍在獼猴4區步道涼亭，露營區管理員發現後嚇壞趕緊報警。轄區警方獲報趕抵後發現該男已經死亡，初步查看男子旁擺放的物品，有一個小包包、水瓶、香菸跟一小盒食物，一旁還留有一張紙條寫下「不想拖累你們」，初步了解男子在昨日下午出門後就全無音訊，詳細狀況仍待警方調查釐清。

位在台中北屯大坑山區的中正露營區，主管機關為台中市政府教育局，是台中知名的露營區，最多可容納約1500人，常常有許多年輕族群、家庭前往遊玩，卻在2015年傳出一對父子在露營區附近陳屍車內，2019年一名年輕男子在露營區旁的自行車道旁輕生，但露營區附近的螢火蟲區、獼猴區以及健走步道依舊吸引許多人前往，未料再次發生男子陳屍其間的驚悚命案。

▲台中中正露營區位在台中北屯大坑山區，最多可容納1500人。（圖／翻攝自Google Maps）

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