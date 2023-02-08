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強震重創土耳其、敘利亞！超商啟動緊急募款助災區救援

▲▼7-11啟動緊急募款救助土耳其、敘利亞。（圖／7-11提供）

▲7-11啟動緊急募款救助土耳其、敘利亞。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

土耳其與敘利亞近日發生芮氏規模7.8強震重創當地，為當地百年來最大地震，造成上千座建築物倒塌，無數民眾受困、超過千人傷亡。就有超商自今（8）日起啟動緊急募款機制，與台灣世界展望會合作，民眾可透過線上或至6600間門市捐助幫助受災兒童及家庭度過最艱困的時期。

台灣世界展望會表示「成千上萬的房屋倒塌、死傷人數不斷上升，還有許多人被壓在瓦礫下等待救援。而持續的餘震讓人不敢回家，大家冒著雨雪露宿街頭，但當地氣溫接近零度，受災民眾身上的衣物根本不夠禦寒。」

台灣世界展望會已準備好為災區提供緊急救援物資，包括帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐、食物及水，幫助生活一瞬間被震碎的兒童及家庭，能在無助中找回平安。並持續與聯合國旗下機構、以及土耳其與敘利亞的在地合作夥伴一同推展救援與重建工作。

7-11也發動緊急募款協助世界展望會投入救災行列，此次募集的善款將運用在協助世界展望會提供生存糧食飲水及安置所需的抗寒緊急救援物資，並持續投入災區重建工作，即日起到4/8止，隨時隨地開啟OPEN POINT APP慈善捐款可選擇單筆捐款，或為期3個月定期定額的捐款訂閱制捐助台灣世界展望會，亦可就近到超過6600台7-11 ibon便利生活站按下慈善捐款「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」按鈕，就能即時捐出愛心。

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