幫你告白！55688集團推生活秘書　情人節專車客製化「愛的宣言」

▲55688集團推出生活秘書客製化服務，包括情人節計程車專車和告白服務。（圖／55688提供）

記者李姿慧／台北報導

2月14日是西洋情人節，55688集團今(2/7)宣布推出新服務，民眾2月8日上午9時前指定「55688生活秘書」的「情人節特別企劃」，2月14日情人節當天可享有客製化車身告別車貼服務，還有專車接送、玫瑰永生花束、甜蜜蜜金莎禮盒及拍照等服務。

55688集團表示，「情人節特別企劃」活動最大亮點，是客製化情人節車身服務，消費者若在2月8日上午9時前透過55688 APP內的【it’s on me】電商平台下單，可享限量客製化車身服務；民眾提供客製化文字內容，專車將印製愛的告白車貼霸氣宣示主權及愛人宣言。

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另外2月10日上午9時前仍可預訂2月14日西洋情人節當天17時至19時或20時至22時，由10台台灣大車隊小黃計程車及多元計程車提供情人節專車服務。情人節專車司機也會獻上玫瑰永生花束、溫馨傳情小卡、甜蜜蜜金莎禮盒，並有專屬拍照服務，將可客製化安排。

▲55688集團推出生活秘書客製化服務，包括情人節計程車專車和告白服務。（圖／55688提供）

55688集團指出，第二個情人行動為搭車金優惠，透過55688 APP【it’s on me】電商平台購買無條件搭車金，贈生活秘書保證有車與即時客服方案，購買原價1,199元方案，享早鳥優惠1,000元；購買原價2,299元方案，享早鳥優惠2,000元，送100元搭車金，相當於打95折；購買原價3,499元方案，早鳥優惠3,000元，送300元搭車金，相當於打91折，優惠至3月1日止。

第三個情人節行動則推出3月底前，55688 APP訂購生活大管家居家清潔服務享最低8折起；即日起到潔衣家LINE官方帳號領取序號，即可參加「洗女友衣服1件免費，洗老婆衣服2件免費！」活動，優惠到2月16日止。

▲55688集團推出生活秘書客製化服務，包括情人節居家清潔服務。（圖／55688提供）

55688集團執行長林念臻表示，「55688生活秘書」能為民眾做到更細緻客製化服務，也是業界唯一擁有24小時365天全天候真人客服中心，因此未來還會為消費者提供更多元化的生活秘書服務。