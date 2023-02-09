國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正進行必要評估及討論

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦8日上午在記者會上表示，大陸航空主管部門已透過《海峽兩岸空運協議》聯繫管道，促請台灣恢復廣州、福州等16個兩岸直航點。對此，陸委會8日晚間回應，民航局已收到陸方意見，相關機關正就進行必要且實質的評估及討論，「莫一昧只對台進行政治操作，『只做實事、少點口水』，兩岸才能相向而行。」

陸委會提到，政府政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，相關機關依據政策，持續推動相關工作。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



陸委會指出，交通部民用航空局已經收到陸方透過「海峽兩岸空運協議」聯繫機制提出的意見，相關機關正就疫情及相關情勢發展等進行必要且實質的評估及討論，「我方民航局會適時與陸方聯繫溝通，若有進展，亦將適時對外說明。」

陸委會強調，「陸方莫一昧只對台進行政治操作，「只做實事、少點口水」，兩岸才能相向而行。」

另外，國台辦也在記者會上呼籲全面恢復小三通，取消所有人為限制。對此，陸委會回應，三通專案的「常態化」已於7日實施，由於中國大陸疫情不透明，金馬地方民意普遍希望循序漸進，考量金馬民眾需求及當地醫療量能，經相關機關檢討，暫限制搭乘旅客為金馬民眾及陸籍配偶等。

陸委會還說，陸方應協調相關部門完善相關配套，例如盡速開通我方已開放的北竿白沙黃岐航線，「多作實事，莫口惠實不至，才有助於兩岸良性互動」。