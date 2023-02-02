陸建議恢復16個兩岸航點　邱太三：可以評估的「不只這16個」

▲陸委會主委邱太三出席「2023大陸台商春節聯誼活動」。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦2月1日晚間表示，已致函台灣方面，疫情趨穩，希望雙方推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航航點。對此，陸委會主委邱太三2日指出，過去兩岸共有61個直航點，希望雙方積極合作，評估範圍不只是這16個航點，「資訊越多、越透明，速度就會越快！」

邱太三當天出席了「2023大陸台商春節聯誼活動」，被問到兩岸航點恢復的相關問題時，他提到，民航局已經確認大陸方面確實提出這樣的一個建議，他們也報請政府相關部門正在做各項討論評估。

邱太三說，事實上在疫情之前，大陸有51個航點，台灣有10個航點，最後只剩下4個航點，「我想（可以恢復的）不是只有這16個啦！」

邱太三指出，他上任之後，廣東地區的台商就已經跟陸委會、海基會做過反映，過去一年多來，他們也試圖做了一些評估，以及請相關部門做一些了解，但是很不幸的，因為大陸的疫情起起伏伏，而且各地管控措施不是那麼容易確認，有時地方層層加碼，導致業者風險相當大，「像是去年10月底，廣州突然取消了七成航班，這都會造成業者、旅客很大的不方便。」

邱太三強調，未來希望雙方能夠積極合作，來評估不只是這16個航點，相關部門一定會去搜集大陸方面疫情的實際狀況，或者管制隔離的措施等，「我想這都是我們政府部門會去做整體的評估與考量，最後再來做整體的決定。」

至於航點恢復有無時間表，邱太三回應，雙方如果把必要的評估資訊盡量交流，「比如說大陸方面到底疫情狀況如何，這是我們必須跟國人做說明的，資訊越多、越透明，（恢復的）速度就會越快。」

▼總統蔡英文出席「2023大陸台商春節聯誼活動」。（圖／記者李毓康攝）

