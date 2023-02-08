上周16萬人腹瀉就醫！通報34起群聚　醫示警：病毒性腸胃炎快速傳播

▲上周腹瀉就診達16萬人，示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

有兒童急診科醫師示警，近期病毒性腸胃炎快速傳播，有成為急診主流疾病趨勢。疾病管制署副署長莊人祥今（8）日說明，上周國內有16萬人因腹瀉就診，另通報34起腹瀉群聚，疫情和過年前相比略升，也高於去年同期。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，7日白天班，一度兒童急診留觀區佔床率100%，所有留觀吊點滴的孩子，診斷100%是病毒型腸胃炎，症狀100%包含嘔吐，留觀時間100%超過6小時。

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謝宗學文中指出，春節假期後的第二周（2/6）開始，兒童急診主流疾病趨勢很明顯，就是以嚴重嘔吐症狀為主的病毒型腸胃炎，有時合併腹痛、腹瀉或發燒，嚴重時可能演變成脫水或低血糖。

疾管署春節前即示警國內腹瀉疫情上升，依照往年經驗，往年春節期間國內急性腹瀉就診人數較平日增加。莊人祥表示，依據監測資料顯示，全國門急診腹瀉就診人次在過年之後（1/29~2/4）單周達16萬0018人次，和過年前（1/15~1/21）的15萬7千人次相比有略升；另觀察今年腹瀉疫情也比去年要高，同樣是春節後，去年單周就診僅10萬9千人次。

上周也通報34起腹瀉群聚，再前一周則有23起通報，群聚案件病原以諾羅病毒為主。莊人祥指出，病毒性腸胃炎本來就是冬季、農曆春節前後疫情較高，比較容易傳播。

謝宗學也提到，這波「病毒型腸胃炎」快速在家庭內、幼兒園、校園間傳播，許多時候是全家一起到急診看病。他提醒，乾式洗手液或酒精無法殺死腸胃炎病毒，只能依靠仔細洗手沖刷掉病毒顆粒。

疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署提醒，民眾務必落實勤洗手，注意飲食衛生，與他人共食使用公筷母匙，並以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品（如生蠔）等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜調理，並儘速就醫或在家休息，以減少病毒傳播機會。