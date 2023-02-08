開戰後首次！澤倫斯基今訪倫敦　將向英國議會發表演說

▲ 澤倫斯基去年底向美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基預計8日飛抵英國倫敦，這是他自俄羅斯去年2月底入侵以來首次訪英，也是他第二次海外出訪行程，此行希望獲得更多軍援，以應對俄國預料將在開戰周年發動的大規模攻勢。

根據《路透社》，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）辦公室證實，澤倫斯基將到訪英國，期間除與蘇納克會晤，也將慰問正在英國受訓的烏克蘭官兵，並在英國議會發表談話。蘇納克聲明指出，「澤倫斯基總統訪英展現他國家的勇氣、決心與奮戰，也證明兩國堅不可摧的友誼」。

此前，澤倫斯基曾在去年12月出訪美國，並於美國國會發表談話，為他在戰爭爆發後首次出訪海外。

烏軍去年下半年反攻有成，但俄軍近期也重整士氣，數萬名動員兵抵達前線，近幾周在烏東激戰中取得顯著進展，雙方都稱其為開戰以來最血腥戰役。西方國家新年以來大幅加強對烏軍事支持，包括承諾提供數百輛坦克及裝甲車，但基輔當局仍希望獲得長程飛彈和戰機。

隨著24日開戰周年鄰近，烏克蘭預期俄方將加大攻勢。俄軍近期主要鎖定頓內茨克，但烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）預測，他們屆時將試圖對更靠北邊的哈爾科夫或更南的札波羅熱發動新攻勢。烏方也強調，停止戰爭唯一的方法就是西方軍援，讓烏克蘭有能力趕走俄軍。